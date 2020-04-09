荷蘭父被「居家檢疫」錯過預產期　貼心兒硬多待1周歡喜相見

▲劉榮啟醫師表示，這對夫妻幾經波折，終於順利迎接寶寶的誕生，很為他們恭喜，也在防疫期間增添暖意。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗1名遠嫁荷蘭的孫小姐，懷孕中期回台待產，先生也在預產期前1週從荷蘭飛到台灣，準備一同迎接寶寶誕生。沒想到Tim在抵達台灣前4小時，因疫情關係，必須先居家檢疫14天，隔離後將會錯過預產期，夫妻倆原本很擔心無法一起迎接寶寶，沒想到寶寶一直等到爸爸結束隔離後才順利誕生，讓夫妻倆感動不已。

大千綜合醫院生殖中心暨婦產科病房主任劉榮啟表示，孫小姐此次是第2胎，前1胎在荷蘭生產，因覺得台灣醫療較溫馨且人性化，所以決定回到台灣產檢及生產，沒想到鄰近預產期時碰到新冠肺炎疫情，差點讓老公無法陪產，最後寶寶硬是多等了1星期，在41週出生，體重4460公克。

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孫小姐也表示，先生抵達台灣時居家檢疫政策剛頒布，大家手忙腳亂找適合的隔離旅館，又擔心寶寶在先生隔離期間誕生，錯過一同迎接新生命到來的時機。所幸，幾經波折之後，先生順利解除隔離，也一同見證寶寶的誕生，是個圓滿的結果。

荷蘭爸爸Tim更讚許，台灣防疫做得很好，雖然需要被居家檢疫14天，無法見到家人，但為了大家的健康是很值得的。

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