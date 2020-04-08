卓蘭高中正妹「拾金不昧」失主致電感謝　照片一出網友全歪樓：我戀愛了

▲卓蘭高中學生詹喬淩（左），因拾金不昧物歸原主，校長張智惟（右）特別頒發獎狀以玆鼓勵。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮有名男子，3月30日在卓蘭車站搭公車時，一時不注意將錢包掉在候車位上，正好被1位卓蘭高中1年級女學生詹喬淩發現，她循皮包內的聯絡方式找到失主並歸還；男子感動之餘留言給校長張智惟，校方也在8日表揚這名女同學。有人將這清新女學生照片傳到網路上，不少網友看了直呼「我戀愛了！」

失主在臉書留言指出，3月30日下午5點30分左右，到卓蘭客運總站準備搭公車時，不慎將錢包遺留在候車位上，錢包內有現金2千元外，和幾張信用卡及金融卡；所幸被貴校女學生詹淩喬拾獲，並循資料主動通知並完璧歸趙；更表示這年頭仍有拾金不昧的學生實在難能可貴，特書函表達感謝之意。

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卓中校長張智惟得知後，特別將詹喬淩同學找來，也表揚她拾金不昧的精神；不過詹喬淩低調表示，其實自己也沒想太多，純粹認為失主一定很著急，本來想直接送到警局的，但剛好看到皮包有聯絡電話，才趕緊通知並歸還他。這件事也在網路社群傳開，不少網友看到後也認為女學生實屬難能可貴；但一見到照片整個「大歪樓」，紛紛留言「也太正了吧」、「未來無可限量，又正又善良」、「客家正妹」，更有人說「她像任容萱耶」等等，果然印證了人美心也美這句話。

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