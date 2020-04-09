瓦斯爐「絕地綑綁」夯爆Switch...網全笑爛！家電庫存霸氣一排「補貨中」

▲在家防疫的非常時期，電玩遊戲需求急增。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

防疫「宅」需求大增，任天堂Switch人氣急速飆漲，而商人腦筋動超快，將許多高價或滯銷家電「與Switch綑綁」，推出超跳tone組合包，重點是戰績輝煌，霸氣一排「售完補貨中」，當然這個有趣現象也掀起熱議。

說到Switch，不得不提其中一款風靡全球的《集合啦！動物森友會》，當初推行3天就暢銷188萬套，打破Switch有史以來銷售速度最快的紀錄，而它夯爆的程度，從前陣子臉書、IG洗版的程度可見一斑。

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在百業受到疫情衝擊之際，商家們也嗅出另類商機。一名網友昨天逛拍賣網站時，赫然發現瓦斯爐與Switch的組合銷售，忍不住上「爆怨公社」發文直呼，「我說你們這些商人啊，這是要玩家邊玩邊開火炒菜嗎？這同捆包到底是三小啦？」

▲原來是親子組合XDDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

po文一出果然引起廣大迴響，網友們紛紛笑回，「煮過頭」、「我比較想要綁抽油煙機」、「媽媽炒菜小孩玩遊戲啊」、「感覺滿划算的」、「遊戲機安小鬼，瓦斯爐安媽媽，真是一兼二顧」、「一個熱銷一個滯銷」、「這是絕地大捆包嗎」、「這種賣法我還以爲在看烏龍派出所」。

另外，臉書粉專「IEObserve 國際經濟觀察」也po出網上一系列搭配組合，不乏電視、投影機、空氣清淨機、健身環等，而且幾乎銷售一空，「真的有瓦斯爐捆Switch銷售，口罩之外現在就是Switch是剛需了，捆什麼什麼東西就賣斷。」

▼太厲害的操作了。（圖／翻攝自臉書／IEObserve 國際經濟觀察）