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譚德塞狂罵台灣引眾怒　何志偉開嗆「非常低級」：請你好好當個人…

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記者楊蕓／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘，更點名指責外交部長吳釗燮。民進黨立委趙天麟認為譚德塞欺人太甚，力挺外交部要求道歉，何志偉更痛批譚德塞「非常低級」，讓全世界已付出三兆醫療成本，東京奧運更因疫情停辦，「請你好好當個人，別讓我們覺得你連人都不是。」

▲▼立法院地圖區堵訪，何志偉。（圖／記者徐斌慎攝）

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者徐斌慎攝）

譚德塞於台灣時間8日晚間11點多舉行的例行記者會，針對外界近期的批評，首次在記者會公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，他認為，最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀。

外交部上午做出回應，批評譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，表達強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議，也要求立即澄清，並向我國道歉。

民進黨立委趙天麟表示，要送譚德塞八個字「欺人太甚、唾面自乾」，批評譚德塞對台灣不公平對待，甚至欺瞞造成全球災難，此外，包括美國主流意見、官方，及各國領袖，除了中國都一致認為台灣是模範生，呼籲譚德塞道歉負責， 而不是拿著弱小、無法加入WHO的台灣說嘴。

▲▼立委趙天麟。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委趙天麟。（圖／記者李毓康攝）

「譚德塞真的非常低級。」何志偉更痛批，全世界因為譚德塞亂搞，導致已經付出三兆的醫療成本，東京奧運更因此停辦，「我們再次呼籲譚德塞，請你好好當個人，別讓我們覺得你連人都不是。」

國民黨立委林奕華則認為，WHO的工作應該是神聖的，卻看到譚德塞有很多跟防疫無關的政治舉動，她強調，台灣在防疫上的成效，以及對其他國家的幫助、建言，都是有目共睹，「我們對於WHO態度，希望以防疫為優先，而且少掉這些不必要的政治動作，我們絕對支持中華民國一定要有機會再進到WHO，不管是觀察員身份，還是正式會員，這是我們一致的態度。」

▼國民黨立委林奕華。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨團召開「Zoom急停，教育部配套在哪裡？」記者會,林奕華。（圖／記者李毓康攝）

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