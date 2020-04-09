無薪假7天衝383人！老字號寒軒陽明店暫營運　這檔事...高市勞工局樂觀其成　

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

新冠肺炎疫情衝擊餐旅業！高雄老字號飯店寒軒大飯店在官網，旗下的陽明飯店自10日起暫停營業。不過高雄市政府勞工局表示目前尚未接到資遣通報，但是會派員前往了解：「將勞工調整到其他的去做相關工作，讓勞工維護到他的工作權，我們也是樂觀其成」。

▲高雄市勞工局主秘皮忠謀出面說明高雄寒軒大飯店陽明店暫停營運 。（圖／記者吳奕靖攝）

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高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀出面回應寒軒大飯店陽明店暫停營運，皮忠謀說：「我們目前並沒有收到資遣通報或是大量解僱等等一些的相關通報，但是我們會派員入場去做相關的了解，是不是有在不違反到勞動權益的情況下，來做他們事業經營的一個調整」。

▲寒軒大飯店宣布陽明店在4月10日暫停營運 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

寒軒餐旅在官網發布，「全球疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心也宣布室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，在兼顧民眾合理權益並顧及國內防疫安全等前提下，將配合政令調整各店營運空間，希望能提供消費者更完善的服務」。所以陽明店將在10日的時候暫停營運，同時也講到新冠肺炎疫情實屬不可抗利之因素。

所以據了解陽明店裡頭大約為90位員工，其中多數資遣，僅留下少數人員到其他餐旅工作。而對於寒軒大飯店陽明店的人員移往相關事業繼續工作這件事，皮忠謀回應：「將勞工調整到其他的去做相關工作，讓勞工維護到他的工作權，我們也是樂觀其成」。