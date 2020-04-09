「救救我們！」芝加哥監獄至少400人染疫　美醫療機構外最大感染源

▲監獄窗邊擺放著「求救」（help）、「救救我們」（save us）等字樣。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國伊利諾州芝加哥庫克郡立監獄（Cook County jail）迄今出現400多例新冠肺炎（COVID-19）確診，是美國境內除了醫療體系之外的最大已知感染源。庫克郡警長辦公室8日證實，至少有251名囚犯及150名工作人員的病毒檢測結果為陽性。

綜合CNN、紐約時報報導，庫克郡立監獄已建立隔離區，把染疫的囚犯與其他被關押的人員分隔開來，至少有22名病況較為嚴重的人住院接受治療、31人被轉移至康復機構。

只不過，當局證實，有1名囚犯明顯因新冠肺炎併發症病逝，相關驗屍程序正在進行當中，且獄方現已坦承，實際染疫情況可能更為嚴重，因為在監獄4500名囚犯之中，大部分的人都沒有接受檢測。根據路透社拍攝到的畫面，監獄窗邊也擺放著「求救」（help）、「救救我們」（save us）等字樣。

庫克郡立監獄的疫情似乎仍在不斷擴散當中，衛生官員透露，過於擁擠、衛生條件不佳的環境很有可能是疫情擴散的一大主因。儘管各地監獄已有數千名符合資格的囚犯獲釋，但獄中爆發的疫情並沒有因此改善，因為幾乎無法實施社交距離政策。

紐時統計，全美國與監獄有關的確診患者至少有1324人，其中32人病逝，但現實情況很有可能嚴重許多，截至目前為止，部分州級、地方機構尚未公布相關訊息。