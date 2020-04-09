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WHO首位非裔秘書長！譚德塞「無臨床經驗」頻挨轟　外媒曝：全靠中國金援

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞是WHO首位非裔秘書長。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）從新冠肺炎疫情爆發以來爭議不斷，不論是過度偏袒中國大陸，還是淡化嚴重性導致全球疫情蔓延，都讓各國對這名首位非裔秘書長大為不滿。追根究柢，毫無「臨床經驗」的譚德塞能夠坐上WHO秘書長一職，恐怕和來自中國大陸的資助脫不了關係。

譚德塞在新冠肺炎疫情爆發之後，屢屢說出偏袒中國大陸的言論、又過度輕忽疫情，給出錯誤建議，讓各國政府無法在第一時間做出正確反應，使全球陷入傳染危機之中。美國總統川普就抨擊WHO接受美國經費卻「以中國為中心」，日本副首相麻生太郎也說，「應該把WHO改稱為CHO（中國衛生組織）。」

根據英國《每日郵報》報導，譚德塞擁有英國諾丁漢大學（University of Nottingham）醫學博士學位，卻從未有任何臨床經驗，幾乎只能算是一名政治家，在2005年至2012年期間，擔任衣索比亞衛生部長，2012年至2016年轉任外交部長，接著在2017年當選WHO秘書長。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

▲譚德塞與中國國家主席習近平。（圖／路透）

數據顯示，中國在2015年至2016年間，向衣索比亞提供了1600萬美元（約台幣4.8億元）的援助金，主要用於難民與糧食計畫，在2011年至2017年間也提供了4400萬美元（約台幣13億元）。諷刺的是，在此之前中國對衣索比亞幾乎沒有任何金援，以2000年為例，只有少少34.5萬美元（約台幣1036萬元）。

譚德塞在2017年離開衣索比亞政府，開始WHO秘書長的競選活動，這也是WHO有史以來第一次「全體成員國不記名」投票；在此之前，秘書長都是由執委會在閉門會議中選出。最後譚德塞也順利成為首位「無臨床經驗的非裔秘書長」，將票投給他的非洲50國也功不可沒。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞2017年當選WHO秘書長。（圖／達志影像／美聯社）

譚德塞上任之後，也爆出不少爭議，就在他上任4個月後，他竟任命辛巴威極具爭議的獨裁領袖穆加比（Robert Gabriel Mugabe）為親善大使，各界強烈批評後才撤回任命。當時《華盛頓郵報》指出，譚德塞此舉是為了「回報」非洲聯盟，或是感謝中國政府在競選活動中的支持。

另外，在秘書長競選期間，更爆出譚德塞在擔任衣索比亞衛生部長期間，曾三度隱瞞國內的霍亂疫情，導致數百人死亡。但譚德塞堅決否認，並指出這是競選對手的抹黑手段。

根據聯合國資金紀錄顯示，在譚德塞任職期間，中國對該組織的資金大幅提升，從2016年的2300萬美元（約台幣6.9億元），增至2019年的3800萬美元（約台幣11億元），中國也承諾會在2020年提供5700萬美元（約台幣17億元）的資金。與此同時，世界其他主要經濟體，如美國、日本、德國的資金都維持原本額度。

►《紐時》分析世衛遭罵爆3關鍵　譚德塞一昧順從中國又嘴硬
►行政院嗆譚德塞指控「毫不存在」：儘管台灣被WHO放棄...我們依然想救人一命
►澳媒問「誰阻止發布全球公衛緊急事件」　WHO以隱私為由拒回應

 
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