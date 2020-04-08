酷碰券拼經濟　高思博：想一魚多吃最後沒得吃！

▲高思博認為「酷碰券」意圖達到「一魚多吃」的目標，除了消費和防疫，且有推廣支付平台的涵義，其實卻是限制多多，應該很難成功。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

經濟部傳出將發行配合行動支付平臺的「酷碰券」，作為疫情衝擊下刺激經濟的手段，但卻受到社會大眾的質疑，甚至連同黨籍立委都出言反對，高思博說顯見酷碰券似乎沒有符合民眾期待。

高思博指出，政府發行酷碰券跟這次連假觀光問題一樣，癥結都在於政府想要「一魚兩吃」，既能促進消費也能顧及防疫，正在規劃中的「酷碰券」更意圖達到「一魚多吃」的目標，除了消費和防疫，且有推廣支付平台的涵義，其實卻是限制多多，應該很難成功。

此外，高思博亦認為經濟部目前強調酷碰券可帶來4倍效益明顯高估。如果這種滿額折扣形式的酷碰券這麼有用，那也不用發給計程車業者每月1萬元的紓困金，直接發給民眾乘車券，就能跟經濟部宣稱一樣達到4倍效益，對計程車運將們的幫助豈不更大。

「阿博講道理」直播強調，台灣不久前推出的夜市券須搭配住宿，多達近4成已領未用而作廢，已經是個失敗的經驗；目前已有美國、新加坡、日本發放現金，直接了當，值得我們參照，或者政府直接補助店家紓困亦可，總之公共政策應簡明可行，無須為「一魚幾吃」的問題多傷腦筋。

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