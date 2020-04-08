交部補助計程車每月2000元油錢　開跑才1周...逾7萬名司機搶申請

▲交通部祭出計程車油料補貼。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情造成計程車營運困難，交通部為協助減輕計程車營運成本，自4月起至9月期間，補貼計程車每輛每月2,000元額度供駕駛人自4月1日起持中油及台塑計程車加油卡至所屬加油站加油使用；截至4月7日止，已有約7萬1千餘駕駛人向台塑及中油公司申請計程車加油卡。

公路總局表示，交通部為協助計程車業界度過防疫期間並維持家庭生計，陸續推出油料補貼、融資展延利息補貼及轉型培訓補助等措施，並規劃駕駛人津貼補助方案，以減緩疫情對計程車駕駛人之衝擊，協助計程車駕駛人因應疫情減輕營運壓力。

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▲公路總局統計，計程車油料補貼上路後，截至4月7日止，已有約7萬1千餘駕駛人申請。（圖／記者李宜秦攝）

針對油料補貼措施部分，請計程車駕駛人檢附有效之計程車行車執照影本向中油或台塑公司擇一申請加油卡，每輛車自申請當月起獲領油料補貼按月獲取2,000元補助，且若未於當月使用完畢，可以持續累積到今年年底前使用完畢。



尚未申請加油卡之計程車駕駛人可儘速提出申請，相關申辦地點、程序及相關作業，依各油品公司之規定辦理，後續倘有計程車補助相關問題可以洽詢中油（02-87898989）、台塑公司（02-27122211）及公路總局（02-23070123#3600、3607）。

▲計程車油料補貼。（圖／公路總局提供）