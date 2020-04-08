鎖定業務區經理！磊山保經宣布：「利多方案」吸引幹部菁英　迎戰壽險市場

▲磊山保險經紀人業務總經理林世德擁有近17年扎實的業務推廣經驗。（圖／磊山保經提供）

記者楊絡懸／台北報導

面對台灣經濟發展趨勢劇烈驟變，磊山保險經紀人宣布，公司將全面推動「國際認證財務顧問師」（RFC）考照、推出「招募利多」方案等發展策略，並積極切入「家族傳承」規劃領域，迎戰壽險業最關鍵的一年。

磊山保經業務總經理林世德表示，今年磊山將以發展「家族傳承」業務為主要目標，推出更多組織改革方案。首先是推動國際認證財務顧問師（RFC）考照，針對績優同仁全額補助考照；其二是推出「招募利多」方案，鎖定壽險公司業務通路的區經理、團隊長等中階幹部。

針對徵員方案，林世德認為，壽險公司業務員流向保經公司已成趨勢，磊山保經今年為吸引壽險公司具有組織發展能力的幹部，將提出對應的優惠財務補助，同時也提供培訓、招募、商品對接等配套措施，協助業務夥伴以更專業的保險服務，迎接壽險市場的轉變環境。

此外，磊山保經也布局「家族傳承規劃」領域，自2018年2月起培育專業高端壽險顧問，服務高資產族群，量身規劃所需的專業知識；尤其「死亡門檻」將於今年7月起拉高，提高國人壽險保障，正是擅長保障規劃的保經公司一個全新的契機。

根據保發中心統計，台灣投保率高達249.45%；若將身分證歸戶統計，截至2018年底，人壽保險投保率創歷史新高卻僅68.55%，而當年度平均死亡給付金額56.8萬元，由此可見國內壽險保障仍相當不足。

林世德分析，中小企業撐起台灣78%就業市場，第一代創業老闆皆已進入高齡，普遍為55歲至75歲之間，平均年齡超過60歲；另一份統計顯示，高達74%台灣家族企業老闆計畫10年內交棒，卻僅6%有健全計畫，因此對於高資產族群而言，財富的健全規劃將刻不容緩。