　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

疫情延燒「助保戶不出門」！安聯人壽宣布：已建構完整數位生態系統　線上直接搞定

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲安聯人壽總部。（圖／安聯人壽提供）

▲安聯人壽配合德國母集團致力數位化轉型，加速金融科技（FinTech）創新轉型步伐。（圖／安聯人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，為了協助民眾減少出門頻率，安聯人壽宣布已建構完整數位生態系統，助保戶在家輕鬆線上搞定保單相關業務申請，如有保單契約變更、單次追加保險費、保單借款等服務需求，皆可直接在數位平台上申辦，降低出門的不便性。

安聯集團近年來將「全面發展數位化」列為重要營運策略。安聯人壽配合德國母集團致力數位化轉型，加速金融科技（FinTech）創新轉型步伐，自2016年陸續開發了2個市場指標性的數位保險銷售工具，分別為業務員專用的旗艦級利器「Allianz Discover 安聯i探索」，以及全台第一個保經代數位保險銷售工具「安聯行動王」，積極打造完整的數位生態系統。

安聯人壽總經理林順才宣示，除了將金融科技全面應用在銷售系統之外，同時也致力在客戶服務面的數位升級，「安聯人壽要以數位DNA驚艷客戶！」

▲安聯人壽總經理林順才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲安聯人壽總經理林順才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

林順才說，安聯人壽陸續啟用了安聯ePay電子化轉帳授權服務，便利保戶快速授權及繳交保費；「安聯e服務」行動App及安聯智能客服「Allie艾莉」則進一步提供保戶全年無休的保險服務。

此外，安聯人壽近期也為保戶全新打造的網路服務專區「安聯e網通」，林順才說明，就像是把保單帶在身邊的雲端保單夾，隨著數位生態圈7大區塊陸續到位，在新冠肺炎疫情蔓延不便出門之際，提供客戶在家更多元化的智能新體驗。

林順才也強調，防疫期間民眾若有投保或保單契變的需求，可利用安聯數位生態系統提供的完整服務，在家線上申請即可便利辦理保單相關業務申請。

 
ET快訊
咳嗽女現金放門外！外送員不安「在隔離嗎」　得3字回應嚇到全身
桃園男居家檢疫提早半天解禁　爽吃餐廳再搭高鐵衝台南...鄭文
逛夜市、市場要戴口罩！最新指引最快今日公布
iPhone 12 pro渲染圖曝光！搭載「LiDAR光學雷
陳時中提彈性上下班　北市府周三啟動「5千公務員2小時分流」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

居家辦公12天！宏泰人壽「人力分組」防群聚感染　遠雄人壽規定員工全程配戴口罩

疫情延燒「助保戶不出門」！安聯人壽宣布：已建構完整數位生態系統　線上直接搞定

南山人壽、英國保誠人壽跟進！員工去過墾丁等熱門景點　今起「居家辦公」12天

大型活動全部延後！富士達保經推「4大防疫措施」：取消出國旅遊改發獎勵金

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

居家辦公12天！宏泰人壽「人力分組」防群聚感染　遠雄人壽規定員工全程配戴口罩

疫情延燒「助保戶不出門」！安聯人壽宣布：已建構完整數位生態系統　線上直接搞定

南山人壽、英國保誠人壽跟進！員工去過墾丁等熱門景點　今起「居家辦公」12天

大型活動全部延後！富士達保經推「4大防疫措施」：取消出國旅遊改發獎勵金

連假激情過後...遊樂園休園第一彈　雲林劍湖山世界明起週休2日

恭喜！《康熙》製作人B2當爸　曬兒嫩照：我會努力陪你長大

比爾蓋茲帶頭抗疫！　投資數十億美元建廠研發7種新冠疫苗

賓士AMG G63另類「內在改裝」　木頭後行李箱更符戶外越野精神

亞股反攻！　日韓股漲逾2％、台港股漲逾1％

拒絕洗肝、擺脫管線束縛…　知名水墨畫家戴武光精彩人生尊嚴謝幕！

美國確診飆破30萬！陸使館緊急安排包機「先接回小留學生」

快訊／公投開放「不在籍投票」有譜　李進勇鬆口：中選會草案7月提出

連假激情過後　雲林縣政府啟動府內14局處異地辦公

不能拖累阿嬤...單親9歲女童「沿街賣蛋籌52萬」　姑姑：怕被誤會暫不收善款

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

保險熱門新聞

「大砍宣告利率」史上最多！保戶怒：和銀行定存沒兩樣

南山人壽、英國保誠人壽跟進！員工居家辦公12天

開發金延後併購中壽　金管會說重話

宏泰人壽、遠雄人壽跟進居家辦公12天

「四大壽險公司」滿手現金　罕見搶標世貿三館

安聯人壽宣布：已建構完整數位生態系統

CP值最高！買兒童保單掌握333原則

出國旅遊改發獎勵金！富士達保經推「4大防疫措施」

利變保單掀最大降息潮　逾千張保單回饋金縮水

孩童保額重點曝光！保單可分「3大階段」

老人怨　3百萬存款誘買投資保單

一張表懂車禍調解官要看的單據

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

保險專家：搞定3大條件「就不用買保單」！

更多熱門

相關新聞

連假到警示11景點五福員工居家辦公

連假到警示11景點五福員工居家辦公

五福旅遊宣布， 清明連休假日期間，因流行疫情指揮中心所發出的國家級警報，良性勸導民眾不要前往人潮眾多的景點，五福旅遊於今日（4/6）公告全體員工，為確保客戶及全體員工身體健康，已進行內部同仁假期旅遊調查，凡連假期間員工本人或同住家人，有至旅遊警示所公告11個景點的員工，即日起4月6日至4月17日居家辦公12天，客戶服務則正常運行。且自上週開始公告實施，凡進入辦公室內皆需要測量體溫及全程戴口罩。

造謠「和平醫院封院」　科大研究生緩起訴

造謠「和平醫院封院」　科大研究生緩起訴

金融業防堵連假破口　11景點旅遊史員工改居家辦公2周

金融業防堵連假破口　11景點旅遊史員工改居家辦公2周

教室上課要不要戴口罩？潘文忠回應了

教室上課要不要戴口罩？潘文忠回應了

「沒手指腳趾」NFL傳奇染疫1周病逝

「沒手指腳趾」NFL傳奇染疫1周病逝

關鍵字：

安聯人壽林順才金融科技網路武漢肺炎保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

五一連假是否取消？陳時中回應了

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

陳時中提彈性上　內政部6日執行

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

國泰金：1200員工6日改居家辦公

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面