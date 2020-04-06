疫情延燒「助保戶不出門」！安聯人壽宣布：已建構完整數位生態系統　線上直接搞定

▲安聯人壽配合德國母集團致力數位化轉型，加速金融科技（FinTech）創新轉型步伐。（圖／安聯人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，為了協助民眾減少出門頻率，安聯人壽宣布已建構完整數位生態系統，助保戶在家輕鬆線上搞定保單相關業務申請，如有保單契約變更、單次追加保險費、保單借款等服務需求，皆可直接在數位平台上申辦，降低出門的不便性。

安聯集團近年來將「全面發展數位化」列為重要營運策略。安聯人壽配合德國母集團致力數位化轉型，加速金融科技（FinTech）創新轉型步伐，自2016年陸續開發了2個市場指標性的數位保險銷售工具，分別為業務員專用的旗艦級利器「Allianz Discover 安聯i探索」，以及全台第一個保經代數位保險銷售工具「安聯行動王」，積極打造完整的數位生態系統。

安聯人壽總經理林順才宣示，除了將金融科技全面應用在銷售系統之外，同時也致力在客戶服務面的數位升級，「安聯人壽要以數位DNA驚艷客戶！」

▲安聯人壽總經理林順才。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

林順才說，安聯人壽陸續啟用了安聯ePay電子化轉帳授權服務，便利保戶快速授權及繳交保費；「安聯e服務」行動App及安聯智能客服「Allie艾莉」則進一步提供保戶全年無休的保險服務。

此外，安聯人壽近期也為保戶全新打造的網路服務專區「安聯e網通」，林順才說明，就像是把保單帶在身邊的雲端保單夾，隨著數位生態圈7大區塊陸續到位，在新冠肺炎疫情蔓延不便出門之際，提供客戶在家更多元化的智能新體驗。

林順才也強調，防疫期間民眾若有投保或保單契變的需求，可利用安聯數位生態系統提供的完整服務，在家線上申請即可便利辦理保單相關業務申請。