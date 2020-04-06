居家辦公12天！宏泰人壽「人力分組」防群聚感染　遠雄人壽規定員工全程配戴口罩

▲宏泰人壽針對去過熱門景點的員工，進行「居家辦公」。（圖／宏泰人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

清明連假期間民眾出遊比例高，許多知名景點人潮壅塞，中央流行疫情指揮中心也針對11個景點發布國家級警報，各家金控業者及壽險業者也嚴陣以待，宏泰人壽、遠雄人壽6日也宣布跟進，針對連假期間去過熱門景點的員工從4月6日至4月17日進行「居家辦公」。

宏泰人壽表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情自1月底蔓延之初，公司就率先規劃布署，備妥完整的因應措施與策略，並將各部門人力配置分為2至3組，採取兩個以上的異地辦公措施，以防止群聚感染，避免造成員工確診影響公司營運及保戶權益。

為了避免疫情再度擴大，宏泰人壽高階管理人員除了於平日已召開線上會議掌握疫情及員工健康狀況，更於清明連假期間討論因應疫情的決策方案。宏泰人壽指出，依據中央指揮中心的國家級警報，即時指派各部門主管聯繫並通知在清明連假有到過高風險觀光景點的同仁們，自4月6日至4月17日皆以「居家辦公」方案進行12天工作。

宏泰人壽防疫小組召集人、副總經理蔡麗絲表示，宏泰對於防疫相當謹慎小心，希望能做到最確實、最安全、滴水不露的層級；目前員工已採分流方式，分散於總公司、異地辦公室、居家辦公等3種型式正常維運，並指派人力資源部主管進行督導，「非常時期我們以全體同仁的健康安全為最優先，並在防疫期間做到服務不打折，提供保戶最堅實的保障後盾。」

遠雄人壽也表示，考量清明連假期間人潮移動頻繁，許多景點人潮眾多，且未保持社交距離，對公司形成防疫風險，已開始實施連假後防疫規範，如同仁或同住親友4月2日至4月5日清明連假期間，曾至中央疫情指揮中心公告11個景點（無論是否過夜），一律於4月6日至4月17日居家上班，並注意自身健康；此外，即日起，員工在職場內需全程配戴口罩，並維持社交距離。

中央流行疫情指揮中心發送「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」內容，警示區包括阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等，提醒民眾注意防疫。

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