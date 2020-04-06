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台灣失智人口逐年攀升「逼近30萬人」！南山人壽：民眾可投保長照險雙層防護

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▲▼老人,婦人,阿嬤,奶奶,手。（圖／pixabay）

▲台灣失智人口已逼近30萬人，失智者的長照問題逐年提升。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

根據台灣失智症協會估計，目前台灣失智人口已逼近30萬人，失智者的長照問題逐年提升，將對家庭與社會產生衝擊。南山人壽提醒，可透過投保長照保險，保障範圍包含失智與身體障礙無法自理生活，除可提升照護品質，也可降低長照壓力。

壽險公會統計，2019年業界長期照顧保險新契約保費為20.3億元，南山人壽就佔了18億元，市占率高達88%，市場第一。

為什麼長照險這麼熱賣？南山人壽指出，長照商品線較完整，主約、附約、保障與繳費年期也多元；目前政府推動長照2.0服務，服務內容涵蓋等4大項，且均為實物給付，加上去年推出「住宿式服務機構使用者補助方案」，緩解使用機構者及其家屬照顧負荷。

不過，在現行的長照2.0服務中，仍有民眾應自行負擔的費用，例如超過政府補助額度者需自付費用、實物給付項目有自負額、住宿式服務機構補助有限，若照顧者辭職在家自行照顧，照顧者的工作損失，也沒有收入損失補償。

因此，南山人壽建議，民眾可透過商業長照險保單，建立第二層的長照保障。以南山人壽長期照顧系列保單為例，符合長期照顧狀態者，每月可獲2萬至3萬元的長照保險金給付，或同時有一筆定額保險金給付，可運用於各項費用安排，建購雙層防護網。

 
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