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防疫保單買氣大增！住院醫療險取消30天等待期　3月銷售件數「月成長20%」

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▲新冠肺炎疫情升溫，搭乘捷運民眾戴口罩，但難拉出適當社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，民眾搭乘捷運都會戴口罩，也提高防疫觀念與保障。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未紓緩，造成醫療保單銷售大幅成長。南山人壽表示，在3月13日全面放寬住院醫療險商品、針對法定傳染病取消30日等待期後，3月的健康醫療類保單的銷售件數，較2月成長20%以上，其中，又以40歲女性為購買主力，約占50%。

南山人壽3月受理逾3萬多件的住院醫療險保單，比2月增加5100多件，月成長20%以上，顯示出民眾隨著疫情升溫而提高了醫療保障的意識。針對防疫觀念與保障，南山人壽也給保戶「3大提醒」：

第一，衛服部疾管署公布的法定傳染病適用疾病範圍，除了新冠肺炎之外，也包括其他5大類法定傳染病，如流感併發重症、腸病毒併發重症或登革熱等。南山人壽表示，民眾可利用法定傳染病取消免30日等待期，提早投保，強化住院的保障；同時新冠肺炎理賠，入住負壓隔離病房可比照加護病房標準來給付。

第二，罹患病症住院期間，會造成工作收入中斷的經濟損失，需要藉由保險獲得補償。南山人壽建議，民眾規劃保險可適度彌補，例如建構壽險、健康醫療險等基礎保障是否足夠；住院日額、實支實付型醫療險，都可支應住院期間的自費病房費、看護費等相關支出。

第三，可以利用「附約」方式增強保障。南山人壽解釋，民眾若擁有多張保單，不想再新購醫療險主約、增加太多保費支出，也可選擇就現有的壽險主約或健康險主約，選擇「契約變更」，購買住院醫療附約或提高保額的方式提高保障。

南山人壽說明，醫療險附約幾乎是一年期，多為保證續保，附約保費相對便宜，且契約變更的手續簡便，附加一次就能強化保障，持續繳費就持續有效，不用擔心疫情延續，保障期間不夠或保障中斷的問題。

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