就是要順時中！故宮南院推「古樸風海報」6步驟挺防疫…網激推：好用心

▲故宮南院推出古樸風防疫海報。（圖／翻攝臉書《國立故宮博物院南部院區》）

記者徐愷昕／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，衛福部長陳時中因每日都會在記者會上發言穩住民心，防疫表現讓全民大讚，這不僅讓他成為近期最火紅的政務官，各大臉書小編也都紛紛出奇招發文力挺「順時中」，其中國立故宮博物院南部院區1日還Kuso推出了古樸風防疫步驟海報，因為風格直白，實在「很故宮」引發網友討論。

清明連假期間，故宮南院因遵照室內、室外規範的防疫措施，並沒有人潮過多的情況發生，對此，他們的臉書小編也幽默推出了六步驟的防疫海報，上方圖文並茂、古樸呈現別具特色，也成功引起話題。

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▲故宮南院購票區的地板貼上膠帶，讓排隊民眾間隔相距1.5公尺以上。（圖／故宮提供）

小編表示，面對疫情第一步可以先「順時中」，順著部長的各項防疫政策；第二步是要替站在第一線的醫療人員加油打氣，所以圖片放上了氣球及打氣筒，諧音代表「打氣中」；第三部則是提醒大家適時關心身邊人的健康狀況，可以跟對方撒嬌、嘟嘴都不錯，所以是「嘟嘴中」；而第四步則是呼籲大家在面對防疫資訊時，務必「洗耳恭聽」聽指揮中心的說法，且除了洗耳恭聽外也要來全面配合；最後，第五部則是不要胡說，嚴禁亂傳不實謠言。

貼文內容除防疫六步外，小編也趁機向部長告白致敬，「辛苦了！」同時還霸氣表示，「編這個人很簡單，有時中就分享」，Kuso的圖文讓網友們不禁直呼，「好用心，超可愛～」認為此篇貼文應該分享出去讓更多人看見。

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