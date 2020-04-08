屏東婦「空拋口罩」飛入草叢　移動式電眼全都錄…重罰6千

記者陳崑福／屏東報導

在防疫關鍵期間，屏東縣長潘孟安大聲疾呼勿亂丟口罩之際，環保局即運用科技執法查獲首宗亂丟口罩及垃圾案件，突破傳統守株待兔追查方式，在易棄置廢棄物熱點隱密處廣設移動式監控系統，於7日在佳冬查獲一起連續棄置垃圾、手套及口罩案件，全程均被錄影存證，依違反廢棄物清理法重罰6000元，以遏阻口罩垃圾任意棄置亂象。這是屏東對亂丟口罩裁罰的首例。

▲屏東縣佳冬鄉這名婦人把口罩丟入草叢中，被縣環保局移動電眼清楚拍下來，開罰6千元 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼脫口罩、丟垃圾。

縣府環保局為取締境內非法棄置廢棄物案件，採用最新科技執法技術，在各處易成為非法棄置之熱點，廣設移動式電眼監控揪出非法棄置行為人，該設備在去年12月上線啟用至今，已查獲多起非法棄置案件，所有棄置行為完全被電眼監控錄下，這次更錄下連續棄置垃圾、手套及口罩案件，依法予以重罰。

環保局表示，使用過的口罩如經任意丟棄，不僅影響市容觀瞻，也會造成防疫死角、徒增清理成本，一起守護環境整潔，使用過的口罩應丟入垃圾桶。環保局除加強取締外，並呼籲全民監督，歡迎民眾檢舉提供足資辨識身分（例如拍清晰的車牌號碼）違規照片或影片供裁罰，一旦查證屬實，可依廢棄物清理法規定，於防疫期間查獲違規行為者，最重可處6000元罰款。

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