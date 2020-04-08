葉毓蘭「氣炸」口罩險燒立院　賴品妤暗虧…想默默調高保額

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委葉毓蘭8日質詢時，自曝在立院辦公室嘗試用「氣炸鍋」來蒸口罩，差點引發火警。此段質詢影片在網路發燒，而民進黨立委賴品妤看完後還暗虧了一下葉毓蘭。

賴品妤8日在個人臉書打趣地說，想要默默調高保額。網友紛紛留言「立法委員是高風險高損耗行業」、「我來協助保額的部分」，「蒸口罩事件後，原來不會煮飯的不只陳時中」、「問斯懷最近的計劃，有沒有要開油鍋」、「大家不要罵和笑她啦，其實她只是犯了新手常犯的錯誤而已。要先麵粉，蛋汁，麵包粉各沾一層才能炸啦」。

▲國民黨立委葉毓蘭質詢時表示自己用氣炸鍋炸口罩。（圖／記者林敬旻攝）

葉毓蘭在立法院內政委員會質詢內政部長徐國勇時自爆，前一天差點在立院辦公室引發火警，因為她嘗試要去蒸口罩，但沒電鍋，就用「氣炸鍋」去蒸，「我想請教一下部長，有沒有人蒸過口罩？」

當時，徐國勇僅表示自己沒蒸過。而這段質詢影片立刻在網路瘋傳，引發討論。葉毓蘭事後出面說明，她表示，自從疫情爆發後，幾乎得了缺乏口罩恐懼症，各種裝備都有，包括高中同學和閨蜜縫給她的口罩套，但口罩很麻煩，一戴上去，講話就聽不到，而氣炸鍋有恆溫裝置，就突發奇想，可不可以設定到100度去蒸，結果整辦公室都是煙。

葉毓蘭也在臉書解釋，前兩天政委唐鳳說六片口罩撐兩個月，因此想要效法，發現氣炸鍋有恆溫設定，加上泰國也有一篇教人用氣炸鍋烤口罩的新聞，秉持著實驗精神，就設定100度，把已經用了兩天很有味道的口罩放進去，沒想到3分鐘不到，「口罩就羽化登仙」。

葉毓蘭強調，實驗過程中她有守在氣炸鍋旁邊觀察，差點引發火警的確是有點誇大其辭，提醒大家氣炸鍋即使是恆溫設定，也不適合來幫口罩復甦，「OK OK，我承認我對不起我的中學以及高中理化老師，也證明了我真的沒有學好，不然我現在可能在中研院工作而不是立法院了。」