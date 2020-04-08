武漢解封「註記管制不取消」　陳時中：包機還是類包機再觀察

▲第三批武漢台商包機返台。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸湖北省武漢市時隔76天，於今（8）日正式解封，民眾出入得憑健康綠碼通行證，但許多滯留的台人沒有綠碼無法到上海搭機，希望比照第二次武漢專機模式接回，對此，指揮中心回應，武漢與湖北居民，仍維持註記管制，到底是要包機還是類包機，還需要觀察。

陳時中表示，武漢雖然解封，但仍分有紅色、橙色與綠色健康碼，究竟是否有無症狀感染者，仍不可掉以輕心。他坦言，我國病毒發源地武漢，的確比較嚴格，但對整個中國並沒有如此。

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陳時中提到，2月10日指揮中心宣布中國返台者需居家檢疫時，中國大陸每百萬人確診人數是28.7人；歐洲則有高有低，從每百萬人6.7人到55人不等；美國返台3月19日起需居家檢疫，確診每百萬人為23.6人，比中國2月10日還低。而我國4月2日每百萬人確診為7.3人，也需要警戒起來。

最近一次滯湖北台人「類包機」是於3月29、30日，經海基會協處，華航透過上海CI504定點定時航班，分別接送153名、214名滯留湖北的台灣民眾返台，曾有3人發燒送醫，現已退燒，其餘健康狀況良好，持續於集中檢疫所觀察中。