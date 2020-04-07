看電視「轉台」竟爆命案！弟持木椅打爆親哥頭慘死...自首判5年

▲桃園市莊姓男子去年7月間在家看電視因轉台問題與哥哥起爭執進而互毆，莊持木椅攻擊哥哥頭部傷重不治。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓男子去年7月間酒後在家中與哥哥一起看電視，因轉台問題起口角，哥哥持美工刀作勢攻擊，莊男卻拿起木製椅子攻擊哥哥頭部，力道之強連木椅都破裂，莊以碎裂木條繼續攻擊哥哥頭部，導致顱骨骨折與腦出血，送醫搶救3天仍宣告不治，事後莊男向警方自首，桃園地院7日傍晚依家暴致死罪判處有期徒刑5年。

檢警調查，48歲的莊姓男子於去年7月27日下午5時30分許，在龍潭區住處與57歲的哥哥一邊喝酒一邊看電視，因轉換頻道而起口角，哥哥拿起一旁美工刀揮舞作勢攻擊威嚇，莊男竟拿起一旁木製椅子往哥哥頭部猛砸，因力道強勁連木椅都被砸碎，莊男拾起斷裂的木條繼續攻擊哥哥因傷重不支倒地昏迷，莊男驚覺闖禍突然酒醒，趕忙將哥哥送醫急救並打電話向警方自首，哥哥經搶救3天後仍因腦出血與顱骨骨折宣告不治。

檢警偵訊時，莊男坦承犯行，因酒後與哥哥爭看電視起口角，也承認情緒失控失手打死哥哥，莊母也做證指稱，案發時有聽到2個兒子吵架互毆等情事；檢方則認為，莊與哥哥並無宿怨，因酒後起紛爭，難認主觀上有殺人之犯意，但其身為成年人應知頭部為重要器官仍猛力攻擊，偵結依家暴傷害致死罪嫌提起公訴。

桃園地院法官認為，莊與哥哥為親兄弟，僅因細故即持木椅攻擊對方頭部致死，犯罪所生危害重大，考量莊符合自首要件，事後坦承犯行且態度良好，法官審酌依家暴傷害致死罪將莊男判處有期徒刑5年。

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