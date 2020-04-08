iPhone12售價曝光！4款機型規格釋出　瀏海要「動刀」了

▲今年下半年即將推出的4款新iPhone規格、售價曝光。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱倢芯／台北報導

雖然受到新冠肺炎（COVID-19）的疫情影響，今年下半年將推出的iPhone 12系列新機設計時遭受了一些阻礙，不過有消息指出，Apple內部已決定好了新iPhone的規格設計方式，就連售價也一併訂出。且值得注意的是，許多用戶所在意的Face ID瀏海在這次的設計中有可能有縮小，不過有外媒認為瀏海的差異可能感受不大。

今年下半年將推出的4款新iPhone有3個尺寸，除了售價外，材質與主鏡頭配置上也會略有不同：

iPhone 12：5.4吋、鋁合金材質、雙鏡頭，售價699美金（約台幣21,000元）

iPhone 12 Plus：6.1吋、鋁合金材質、雙鏡頭，售價799美金（約台幣24,000元）

iPhone 12 Pro：6.1吋、不鏽鋼材質、三鏡頭+ LiDAR，售價1,049美元或1,099美元（約新台幣31,500元或33,000元）

iPhone 12 Pro Max：6.7吋、不鏽鋼材質、三鏡頭+ LiDAR，售價1,149美元或1,199美元（約新台幣34,600元或36,000元）

而在許多人在意的5G傳輸功能方面，無論價格高低，4款新iPhone都將支援5G功能，但是詳細規格目前還不得而知；不過有可能只有Pro定位的iPhone產品，才將會搭載毫米波（mmWave）傳輸功能。

另外，新iPhone將會搭載A14仿生晶片，新處理平台將會採用5奈米製程，讓處理器的效能表現上有巨幅的提升。