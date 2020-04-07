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5G上路、疫情影響　專家：4G手機未來將有一波大降價

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▲▼Galaxy S20。（圖／記者邱倢芯攝）

▲受到5G手機進入市場，以及新冠肺炎疫情影響，有專家認為，今年晚些時候4G手機將進入降價潮。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

包含知名分析師郭明錤在內，許多手機市場相關人士都認為，今年4G手機將進入一波降價潮；其原因在於，世界各國5G網路將在今年逐漸成熟，而台灣也在2020年晉升5G行列；而在另一方面，今年從開年開始，世界各地都受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，高端、旗艦4G手機從年初就賣不動，業內人士都認為，今年晚些時候4G旗艦手機將進入一波降價潮，屆時再入手新機還不算太晚。

不過讓手機銷量下滑最大的原因仍是疫情所致；小米產業投資部合夥人潘九堂日前就指出，這次的新冠肺炎疫情影響了手機市場的銷售表現，像是iPhone這樣的旗艦手機受傷會是最重；為了求售，手機廠商會開始降價促銷，連帶的讓他廠4G手機產品一起降價。

舉例來說，iPhone 11手機在中國電商平台的入手價格最低為4,999元人民幣（約台幣21,000元），降幅達1,600元人民幣（約台幣6,800元）；iPhone 11 Pro Max各容量也各自降價1,600元人民幣，最低7,999元人民幣（約台幣34,000元）即可入手。

另一方面，郭明錤也曾言，這波疫情讓中國品牌手機庫存達到6,000萬支；原先廠商就想趁5G普及前，先將4G手機促銷脫手，受到這次疫情影響，未來要加快庫存脫手速度，4G手機勢必得再進一步的大降價。

而在台灣方面，在這波疫情過後、5G正式開台前勢必也將出現4G手機流血大降價的情況；先前《ETtoday新聞雲》記者就曾報導過，有通路商認為，「5G網路將在2020年中開始商轉，屆時會有許多5G手機上市，因此大部分的經銷通路商應會在今年第一、二季把沒有5G網路功能的手機拿出來殺價賣。」

不過當時未料到會受到新冠肺炎疫情影響，因此當時預言的4G手機降價潮將會延後，也就是在疫情結束後、台灣5G正式開台前，手機廠商與通路商們將會在短時間內為了將4G手機清出倉庫，祭出一波「流血價」。

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