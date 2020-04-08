iPhone 12長這樣！推特爆料達人貼出蘋果內部流出示意圖

▲推特爆料達人貼出了兩張疑似為蘋果內部流出的iPhone 12與iOS 14示意圖。（圖／翻攝自推特）

記者邱倢芯／台北報導

稍早一名推特爆料達人突然貼出了兩張示意圖，疑似就是iPhone 12與iOS 14介面，有外媒認為，這兩張圖有可能是蘋果內部所流出的新iPhone與新介面的示意圖。

這兩張圖是由推特用戶Fudge（choco_bit）所貼出，其中一張圖中畫著iPhone的正反面，如果你仔細看就會發現，圖中的Face ID瀏海尺寸似乎比現在的iPhone 11系列小了至少三分之一；而iPhone的主鏡頭排列方式也有修改。

這部分也印證了知名分析師郭明錤的說法；郭先前曾指出，2020年所推出的心iPhone，至少會有一機款配備較小的前置鏡頭模組，以改善螢幕與邊框的比例。

而重新配置過的主鏡頭模組也讓人想到先前官方已公布的新iPad Pro產品，該產品主鏡頭上已配置了光達（LiDAR），若是新iPhone中裝上這項感測器也不會讓人感到意外。

在iOS 14的部分，可以看到有別於以往iOS的操作介面，示意圖上有著許多大小不一的方塊，這有可能意味著，未來iPhone界面將有可能像是安卓手機一樣，在頁面中導入Widget（應用程式延伸工具）的概念。