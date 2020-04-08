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中運量捷運全台最寬敞車廂亮相　盧秀燕：力拚年底前通車

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▲盧秀燕視察捷運文心森林公園站。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕視察捷運車廂，大讚寬敞舒適。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線即將在年底通車，市長盧秀燕視察文心森林公園站和車廂內部，沿線站體都採「輕巧、簡明、通透」三大設計原則，車廂內裝則是可愛繽紛的馬卡龍色，象徵台中的活力與溫暖，盧說，相較國內其他中運量捷運車廂，台中的車廂更寬敞舒適，讓乘客在候車及乘車過程中，能有更溫馨舒適的感受。

▲盧秀燕視察捷運文心森林公園站。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕在交通局長葉昭甫、台中捷運公司董事長林志盈陪同下，視察文心森林公園站，並實地操作售票機及閘門進出系統，她說，捷運正進行最後的整備、測試及訓練等工作，其中文心森林公園站位在公園內，民眾搭車時像是「在樹海上行走」，加上車廂特別加高、加寬，相較國內其他中運量捷運車廂設計寬敞舒適，配上粉紅、粉綠的馬卡龍色座椅，讓民眾搭乘時不但感到安全快捷，風景更是賞心悅目，有夢幻浪漫的感受。

▲盧秀燕視察捷運文心森林公園站。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕實際操作捷運售票機。

盧也首次透露捷運綠線站名編號小巧思，捷運綠線是台中市第一條捷運，車站編號從103a北屯總站至119台中高鐵站，空下編號101及102將預留給綠線往北延伸到大坑的經補庫站，並將往南延伸到彰化編號120、121等；未來位在台灣大道上的捷運藍線編號將以2開頭，捷運橘線則以3開頭，讓民眾容易識別。

▲盧秀燕視察捷運文心森林公園站。（圖／台中市政府提供）

葉昭甫說，捷運綠線有18個車站，整體設計以「迅捷綠軸、樂活台中」為主軸，每個車站結合在地特色設計不同意象，其中文心森林公園站的建築造型以「圓點」為主題，呼應周邊圓滿戶外劇場熱鬧的都市氛圍，中捷為中運量鋼軌無人駕駛系統，每列有2節車廂，每列車載客量可達536人，相較國內其他中運量捷運車廂設計寬敞舒適。

林志盈說明，中捷正積極進行各項設備操作、模擬演練及班距測試等訓練，如果測試順利，可望8月報請市府初勘、履勘，力拚年底前通車，未來從北屯至台中高鐵站，車程大約32分鐘，至於票價，前5公里內20元，5公里後，每2公里增加5元，單程最多50元。

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