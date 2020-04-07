金錢豹+海派等酒店復業　盧秀燕：強力稽查「喝酒跳舞都要相距1.5公尺」

▲▼盧秀燕表示，將強力查緝酒店內的社交距離。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市知名酒店金錢豹、海派等酒店6日晚上復業，市長盧秀燕7日表示，對於復業的特種行業，在衛福部阿中部長指示下，市府要求業者和消費者都要落實室內1.5公尺的社交距離，不管是飲酒作樂、唱歌跳舞，或者是相擁跳舞，市府會強力稽查。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕上午在市政會議開會前表示，清明連假過後，有些旅遊景點群聚效應特別嚴重，所以防疫挑戰更重，包括市府從昨天開始實施洽公實名制；市府同仁如果清明連假有去中央所公布的11個旅遊警示景點的話，要申報造冊自主健康管理等。

此外，搭公車戴口罩一事，盧說，中央從9日開始，每2周可配售9片口罩，勉強可以滿足上班、上學需求，因此台中市從9日開始，市府會要求市民或是遊客，搭乘大眾運輸工具時，要強制帶口罩，剛開始會先勸導，勸導不成，開罰3千元到1萬5千元。

盧秀燕還說，台中市是中部地區最大都會區，娛樂事業特別多，很多特種行業都陸續復業，中央已經下達戴口罩以及保持室內1.5公尺距離，戶外是1公尺的規定，市府會強力落實和稽查阿中部長的指引，不管是在特種行業飲酒作樂、唱歌跳舞，或者相擁跳舞，或是餐廳用餐等，都要確實落實中央規定。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

【相關新聞】

►金錢豹+海派回來了！保持社交距離1.5公尺 老司機哀喊：這還叫酒店嗎？