黑幫轉業開茶行誆投資「活水機」　學校家長被騙美金1百萬元

▲有黑幫背景的林男在LINE上化名「小貝」，騙學校家長投資「活水機」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

曾有黑幫背景的林姓男子，近年在三重地區經營茶行等業務，卻涉嫌和妻子在2016、2017年間，以投資「活水機」為幌子，詐騙孩子學校同學的母親入股，前後騙得美金100萬元(約台幣3049萬元)，被害人只拿回到500多萬元利息，台北地檢署6日依詐欺罪將林男夫妻起訴。

檢方調查，林男曾因竹聯幫捍衛隊參與暴力討債被逮，之後改了名字和妻子一起經商，還把孩子送到私立貴族小學就讀，但在2016年間，林男和妻子開始遊說孩子1名同學的母親，投資「活水機」獲利可期，被害人被說服，一口氣拿出70萬美金，沒幾個月後，被害人收到台幣260多萬元的紅利。

▲被害人前後2次共拿出100萬美元投資，最後發現不對勁已拿不回錢。（示意圖／取自免費圖庫）

2017年間，被害人又被鼓勵加碼30萬美金繼續投資，再拿到台幣260多萬元紅利，但是隔年詢問投資情形，開始覺得不對勁，希望把錢都拿回來，林男夫妻為免遭追債，拿出法拍資料，表示只要能買下一間2億多元的法拍屋，就可以抵押借錢來還給被害人，但之後抵押借來的錢都被林男拿去私用，被害人因而控告詐欺。

林男夫妻到案辯稱，只是媒介被害人和業主聯繫，不清楚相關投資利息問題，但是檢察官調查發現，被害人只有跟綽號「小貝」的林男、以及林妻在LINE聊活水機投資案，且過去2次的紅利都是由林男夫妻直接撥款，完全看不出有其他業主存在，因此認定林男夫妻涉嫌詐騙孩子同學的母親上百萬美元，依法起訴。

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