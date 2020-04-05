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愛孫作保欠20萬要剁手腳　阿嬤淚眼急匯款！警揭老套詐騙手法

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▲▼阿嬤差點掉入詐騙陷阱，警方阻詐送她回家 。（圖／記者陳以昇翻攝）

阿嬤差點掉入詐騙陷阱，警方阻詐送她回家 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名阿嬤日前接到電話，一名男子告訴她，孫子幫人作保欠下20萬，還不出錢被擄走，還被打了一頓，若不匯款將會剁下手腳，阿嬤愛孫心切，到銀行準備匯款，被巡邏警即時攔阻，阿嬤相當感激警方協助，保住20萬血汗錢。

3月間，新莊丹鳳派出所接獲銀行行員電話，指稱有一名阿嬤疑似接到詐騙電話，要匯款20萬元，警方立即派員到場，先安撫阿嬤情緒再協助聯繫正在上班的孫子，確認安全無虞，阿嬤才鬆了口氣，道出被詐騙過程。

阿嬤淚眼汪汪地表示，她接到一名男子打電話，說孫子幫人作保，欠下20萬債務，還不出錢被押走，現在手腳都被綁住，頭部還被毆打流血，過程中電話裡不時傳來哀號聲，要求短時間內到銀行匯款到指定帳戶，否則要剁他手腳。

阿嬤心急如焚趕至銀行，行員機警詢問匯款目的，懷疑阿嬤遭到詐騙，立即報警；警方趕至後解釋詐騙手法，阿嬤才恍然大悟，頻頻向警方道謝；新莊分局丹鳳派出所長周義哲表示，詐騙手法千變萬化，最常利用「擔心家人安全」的心理進行詐騙。並呼籲民眾倘接獲類似電話，應先保持冷靜掛掉電話，先行報警求證，避免一時失察，掉入詐騙集團的陷阱。

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