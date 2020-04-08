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北韓維持「零確診」！WHO曝最新疫情報告　累計檢測709件

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▲▼ 平壤化妝品工廠生產消毒洗手液。（圖／朝中社）

▲ 平壤化妝品工廠生產消毒洗手液。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

全球已有143萬人感染新冠肺炎（COVID-19），其中8.2萬人死亡。北韓日前向世界衛生組織（WHO）通報國內最新疫情，宣稱截至目前累計隔離2.8萬多人，檢測量達709件，確診人數依舊掛零。

WHO每週都會收到北韓衛生部門的最新疫情報告，7日向《路透社》透露，北韓依然是全球少數幾個無人確診的國家之一，目前約有500多人處於隔離狀態，且位於平壤的國家參考實驗室具有檢測新冠病毒的能力。

WHO駐北韓代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）指出，截至本月2日，北韓已經對709人進行病毒篩檢，包括698名本國人及11名外國人，沒有確診病例。北韓自去年12月31日以來共隔離24842人，包括380名外國人；目前正接受隔離的則有509人，為507名本國人及2名外國人。

薩爾瓦多補充，北韓1月自盟友中國取得用於PCR檢測的引子（primer）及探針（probe），WHO則提供防護裝備。

WHO曾在2月表示，北韓截至2月9日的6周期間共對7300名旅客進行檢查，其中141名出現發燒症狀的旅客檢測結果皆為陰性。

北韓為防堵病毒，在疫情爆發初期就加強邊境檢查，也實施隔離措施。駐南韓美軍司令3月中旬曾表示，北韓已經暫停軍事活動約30天，近期恢復訓練。

但北韓與疫情嚴重的中國及南韓接壤，至今沒有任何確診病例，引起許多外國專家懷疑。北韓駐聯合國使團一名外交官則則向《路透社》表示，「我們實施封鎖，對疫情相當警覺。我十分清楚我們是零案例，零確診。」

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