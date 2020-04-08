怕五一連假再爆出遊潮　交通部將訂警告點、行動點、管制點

▲指揮中心在清明連假期間發出國家級警報「墾丁請勿前往」，防人潮聚集 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者賴文萱／台北報導

防清明連假出遊人潮爆量再現，交通部常務次長祁文中今（8）日受訪時表示，會訂定警告點、行動點跟管制點管制人潮，未來也會把人潮預估、景點訂票、飯店訂房等資訊提供給指揮中心，做出最好的防疫措施。

清明連假出遊人潮出乎指揮中心預估，也緊急對聚集嚴重的11處景點發布細胞簡訊告警。交通部常務次長祁文中今在立法院交通委員會前受訪時表示，交通部已超前部屬，未來會將人潮預估、景點訂票、飯店訂房等資訊，在7天前提供給指揮中心，3天前也會再更新更完整的資訊。

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▲交通部常務次長祁文中受訪。（圖／記者林敬旻攝）

祁文中說，指揮中心昨天有開會，探討若民眾無法做好社交距離時，將針對各風景區、景點、商圈、夜市，訂定警告點、行動點跟管制點。警告點是呼籲還沒前往的民眾不要去，或是前往中民眾考慮不要去；行動點是會對景點人潮做分流；管制點則是對商圈、夜市、景點做人潮管制。

祁文中表示，相關部會都會把資料提供給指揮中心，經濟部提供有關商圈、夜市資料蒐集；交通部針對13個風景管理處，裡面42個景點蒐集資訊，42個景點所在位置訂房情形也會提供資訊；農委會則是針對管轄森林遊樂區提供資訊，所有事情都是跨部會，指揮中心掌握全面資訊，並與地方政府合作。