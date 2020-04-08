林佳龍30秒影片鼓勵「觀光業充電」　投資自己迎疫情後景氣反彈

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，重創觀光產業，交通部也祭出人才培訓計畫，投入20億元補助經費，每人每月可上120小時，最多可領18960元補助。交通部長林佳龍也在30秒影片獻聲，鼓勵觀光產業投資人才、投資自己，充電再出發。

中華優質旅遊發展協會主辦的人才培訓班日前正式開課，配合訓練活動，主辦單位也拍攝「疫情我不怕充電再出發」短片，紀錄學員訓練過程，並且邀請林佳龍獻聲為觀光業鼓勵加油，努力準備，迎接未來的景氣反彈。

林佳龍說，旅行業一直是帶來歡樂的產業，這次雖以紓困之名進行人才培訓，但到現場，感覺大家不是懷憂喪志，而是積極來學習、投資自己，那股熱情讓他很感動。

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▲中華優質旅遊發展協會辦理「旅行社產能再升級綜合能力培訓班」。（圖／記者李宜秦攝）

「確實，人才就是旅行業最珍貴的資產，投資自己，就是投資觀光業。」林佳龍說，希望公（工）協會為大家辦理的課程，除了提供一些基本生活費，也可以藉此機會充電，在疫情過後、大展長才，迎接觀光業下次榮景。

林佳龍表示，台灣最美的風景是人，在這次防疫獲得世界肯定之後，期待打造台灣成為令人安心的美麗寶島，這也要仰賴旅遊業來推廣，讓世界看見台灣美好。他也盼大家用樂觀的心，投入充電轉型，一起攜手同心、共度難關，一起努力。