雨彈排隊灌！一張圖看一周天氣「降雨熱區」　下波鋒面周末挾雨襲全台

▲雨彈一波波灌，北東未來一周陰雨 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

玉山降四月雪，中央氣象局表示，受東北季風及湖南雲雨區影響，全台水氣偏多，這波降雨將持續到7日清晨，北東部地區、中南部山區還是有局部陣雨，高溫不超過23度，夜晚清晨低溫也只有16度左右，整體偏涼。天氣風險公司分析，未來一周北東陰雨、中南部多雲，10日（周五）還會再有一波鋒面靠近台灣，全台都有降雨機會。



氣象局預，這波降雨將持續到7日清晨，白天起雨勢漸緩，空檔增多，北部、東半部及中南部山區還是有局部短暫陣雨，其餘地區會逐漸由短暫雨轉為多雲，但台灣仍受華南雲雨區影響，降雨機率高。氣溫方面，因雲量偏多加上東北季風影響，北部、東北部白天高溫不超過23度，其餘地區24至28度，夜晚清晨各地低溫約16度左右，整體偏涼。

預估8、9日（周三、四）仍受東北季風影響，北東天氣較涼，中南部日夜溫差較大；華南東移的水氣減少，降雨主要在迎風面的北部、東半部地區及中南部山區。10、11日（周五、六）東北季風減弱，氣溫回升，但水氣偏少，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

請繼續往下閱讀...

▲雨不停！這波降雨將持續到清晨。



12、13日（周日、下周一）東北季風再增強伴隨華南雲雨區東移，北部及東北部地區再度轉涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

天氣風險公司也分析未來一周天氣，受到華南雲雨帶東移的影響，各地都有降雨機會。

4/7（周二）：全台各地都還是陰雨的天氣，降雨一陣一陣的，中間雖然有短暫的空檔，不過外出還是要攜帶雨具唷！

4/8（周三）：北部水氣較多，北部及東部仍是陰至多雲有短暫陣雨的天氣，中南部降雨趨緩轉為雨後多雲的天氣。這樣的情況要一直等到周四晚間乾空氣移入，北部的降雨才會趨緩。

4/9（周四）：則是一個相對穩定的空檔，東部雲量仍稍多，其餘各地則有機會見到陽光。白天高溫持續回升下，北部、東部約在25-26度，中南部則可以到28-29度。

4/10、11（周六、日）：會再有鋒面接近影響台灣，各地雲量增多，全台都有降雨機會。如需外出的民眾要留意攜帶雨具。