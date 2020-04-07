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今晨13.8度連下3天地區曝　下波「全台有雨鋒面」報到時間出爐！氣溫驟降

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣上空持續有水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

好濕涼！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（7日）仍受到華南雲雨區影響，但雨勢減緩、空檔增多，北部、東半部要留意不定期飄雨，且北東有雨到周四。氣象專家吳德榮提醒，周六晚間、周日清晨下一波鋒面抵達，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降，下周一乾冷空氣南下，早晚氣溫很低。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，華南雲雨區水氣從6日晚間到今晨比較明顯，但今水氣仍一波波移入，北部、東半部和中南部山區仍有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲。

請繼續往下閱讀...

根據氣象局觀測，今晨最低溫是桃園市茶改場的13.8度。官欣平說，今晨中部以北、東北部低溫約16到18度，其他地區約18到21度；北東白天雲量很多，高溫不會超過23度，其他地區約24到28度，而28度是偏向南台灣。

▼今晨0時至5時半全台都有降雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，周三、周四中南部平地開始可見到陽光，但北東仍有雨；周五、周六東北季風減弱，天氣是未來一周最好時，降雨僅剩東半部和北部山區，其他地區為多雲到晴。

官欣平指出，周日、下周一另一波東北季風增強，加上華南雲雨區東移，北東和中南部山區有短暫陣雨；至於冷空氣強度和這波差不多，北部、東北部低溫約16度、中南部約17到19度、東部和東南部約19、20度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起東北風稍減弱，氣溫小幅回升，北台濕涼，雨帶通過、降雨漸緩，各地局部短暫雨的機率降低。

吳德榮說，周三、周四仍受東北風影響，氣溫略回升，北台偏濕涼，北部、東半部有局部短暫陣雨的機率，中南部多雲時晴，周四下午起北部降雨亦漸緩；周五、周六大氣轉乾，各地為多雲時晴，僅東半部偶有零星降雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮提醒，周六晚或周日晨下一波鋒面抵達，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降，鋒面移動快速；下周一乾冷空氣南下，天氣好轉，各地多雲時晴，早晚氣溫很低。

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