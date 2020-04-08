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0℃線逼台！強冷空氣+輻射冷卻「下周爆冷探11℃」　吳德榮：降溫7℃達冷氣團

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲東北季風一波波，北台灣感受涼冷。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

乍暖還寒，中央氣象局指出，8日持續受東北季風影響，北東部感受仍涼，有局度短暫雨，預估12日（周日）東北季風再度增強，伴隨華南雲雨區東移，北東再度轉涼。前預報中心主任吳德榮分析，依據美、歐模式預報，周末將有一波較強冷空氣南下，0度線離台灣相當近，加上輻射冷卻作用，北台灣平地恐下探11度，台北測站可能出現14度低溫，高機率符合大陸冷氣團定義。

吳德榮在《三立準氣象》中預報，依據美國模式預報，周末將有一波較強冷氣南下，0度線離台灣相當近，歐洲模式也有同樣現象，預估13日（下周一）晚間到14日（下周二）清晨為最冷時刻，因此系統很晴朗，加上輻射冷卻作用，北台灣平地低溫恐下探11度，氣象局台北市觀測站可能降到14度，符合大陸冷氣團定義，白天則因有陽光不會覺得很冷。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲下周強冷空氣下探11度，強度直逼大陸冷氣團。

吳德榮進一步說明，8、9日（周四）盛行東北風，北台灣因位處迎風面，雲多、有局部短暫飄雨，感受濕涼、回溫慢，大台北偶爾零星降雨，桃園以南則天氣穩定，10、11日（周五、六）回溫多一點，這樣天氣一直到11日天氣漸漸回暖轉乾，11日晚上起鋒面接近，就會開始下雨，12日（周日）鋒面報到，下雨明顯，氣溫也下降，一天內從21度慢慢降到14度，降溫幅度達7度；13日最冷，但是是晴冷的天氣。

氣象局則預報，8日持續受東北季風影響，北部、東北部整體雲量偏多且感受仍涼，迎風面的東半部及北部地區有局部短暫雨，其他山區也有零星降雨，中南部則多雲到晴。北部、東北部白天高溫約20度，中南部因水氣減少加上因為背風面，高溫回升至約26至28度，花東則約22至24度。

8、9日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼。8日白天東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區有零星短暫雨，晚起至9日北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

10日東北季風減弱，白天氣溫回升；10、11日東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

12日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚涼；華南雲雨區東移，北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，其他地區為多雲。

13、14日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚涼；各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。

▼迎風面北部、東部地區持續有短暫雨。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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