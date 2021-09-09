研究1類人打2劑疫苗　竟成「超級免疫體質」！連變種病毒也能抗





▲染疫者康復再打2劑疫苗，竟然可以獲得超強免疫體質。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

外國的研究機構發現，有一些感染新冠肺炎的人康復後，接種2劑mRNA疫苗（輝瑞BNT、莫德納），就可能獲得超人一般的對抗新冠病毒的免疫體質，這種「混合免疫者」的體內抗體，為自然免疫者的100倍，除了可以對抗原始及變種的新冠病毒外，連對其他的冠狀病毒（例如SARS病毒）都能產生免疫力。

綜合外媒報導，有多項研究顯示，民眾感染新冠肺炎康復後，體內會自然產生抗體（自然免疫者），若這一類的免疫者再接種mRNA疫苗，將會產生超出預期的免疫反應。臨床研究人員表示，這類混合免疫者在面對Beta變種病毒時，體內所產生的保護性抗體，為自然免疫者的100倍。

報導也解釋了自然免疫、疫苗免疫的工作原理，新冠感染者康復後，體內的免疫系統會針對病毒建立保護機制，B細胞及T細胞等會記憶病毒，一旦未來有同樣病毒入侵，就會刺激抗體產生。mRNA疫苗原理則是會提供免疫系統「新冠病毒的一段遺傳物質」，讓免疫系統在病毒入侵時，可以識別病毒，產生抗體。

▲混合免疫者在面對Beta變種病毒時，體內所產生的保護性抗體，為自然免疫者的100倍。（圖／路透）

自然免疫者若在接種mRNA疫苗，便能加強免疫系統對病毒的記憶，除了會讓更多的細胞記住病毒外，甚至能預測出潛在新變種病毒。美洛克菲勒大學研究人員拿混合免疫者的血液進行測驗，發現混合免疫者的免疫系統可以辨識6種變種病毒，包含Delta及Beta，甚至其他的冠狀病毒（例如SARS病毒）都能產生抗體。

美國斯克里普斯研究所一名研究員埃里克（Eric Topol）表示，「我們低估了自然免疫的重要性，尤其當『感染』是最近發生的時候」、「當你用一劑疫苗加強這一點（自然免疫）時，就會把它（免疫能力）帶到目前世界上任何疫苗都無法匹敵的水平」。

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