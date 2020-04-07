重視警勤設備　嘉縣斥資千萬購入警用車

▲嘉義縣警局添購12輛警用車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局為汰換老舊警車提升治安勤務效能，109年度編列經費1012萬元，購置12輛警用車輛現已驗收完畢，縣長翁章梁在縣警局前主持授車及校閱儀式。本批警用車將在典禮後，投入維護治安工作行列，提升打擊犯罪效能。

▲嘉義縣長翁章梁校閱新購置警車。（圖／記者翁伊森翻攝）

「嘉義縣警察局是一支非常精良的部隊！」翁章梁讚譽，清明連假期間，遊客湧入嘉義縣，嘉義縣警局立即協助在各大景點宣導遊客應保持社交距離，展現高度效率，更獲得社會稱讚。

翁章梁喊出，希望警察局繼續保持優良傳統、高效率、高嚇阻率及高士氣，同時也代表嘉義縣民獻上最高的敬意，期盼未來在與警察局共同合作下，不論治安或社會危急事件，警察局都能扮演重要角色。

▲縣長翁章梁讚譽警察局為精良部隊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，儘管嘉義縣為窮縣，每年仍編列一千多萬元為警察局做相關設備更新，警察與社會緊急事件、治安等息息相關，因此警察才有「人民的保母」的稱呼，期盼增添新設備後，嘉義縣警局成為更精良的人民保母，同時也保障第一線員警在工作上更安全、提升效率。

警察局長廖宗山說，感謝翁縣長及縣議會對警政工作大力支持，通過預算逐年汰換老舊警用車輛，警方將善用購置警用車輛，投入治安交通維護工作，持續實現「治安平穩，交通順暢」的目標，打造嘉義縣成為最安全、最宜居的家園。

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