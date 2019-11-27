翁章梁拚嘉義優鮮農特產送港　阿里山茶小番茄頗受青睞

▲▼ 2019年香港農產食品進口業者來臺參訪洽談會。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



為協助嘉義縣優質農特產品搶占香港市場商機，農委會委託的財團法人中華民國對外貿易發展協會與嘉義縣政府11月27日共同舉辦「2019年香港農產食品進口業者來臺參訪洽談會」，邀請6家香港及澳門地區重要的進口商及超市通路商來臺，針對生鮮蔬果及加工食品進行採購，期盼帶領縣內農產品業者攜手拓展香港市場，洽談會中也吸引嘉義縣16家廠商踴躍參加。



香港是臺灣第五大農產品出口市場，本次來臺的香港食品進口業者有6家，包括賓士洋行、鄰住買公司、環貿出入口貿易公司、添安產品公司、高盛公司及永旺百貨公司等業者，而主要採購品項包含生鮮蔬果及農、漁、畜等加工產品與冷凍產品。

此外，嘉義縣參加業者有農民、農業團體及農企業等16家廠商，帶來各家具外銷潛力的各項蔬果、加工蔬果、速食炊粉、果汁、醬油、茶葉、冷凍蔬菜、水產及蛋製品等，多項產品取得有機產品或產銷履歷驗證標章。



縣長翁章梁親自主持27日香港農產食品進口業者來臺參訪洽談會，翁章梁帶領6家香港農產進口業者逐一介紹試吃，並藉由面對面的洽談，期盼創造更多外銷商機。



翁章梁表示，嘉義縣地理位置位於北回歸線上面，座落在台灣農業精華地帶，加上不同海拔的層次，對其他縣市來講相對有特殊性，而在天然環境優勢下，農民在生產技術及管理能力的學習上，也更加卓越。包括有嘉義縣小果番茄、甜瓜、咖啡豆、阿里山高山茶等，在全國比賽的評鑑成績，履履奪冠；果品、農產及水產加工產品，也深受國外市場青睞。



翁章梁指出，近期隨著食安問題的產生，所有生產者更加注意食品安全，這次所挑選出來的店家，都是通過有機和產銷履歷驗證的農特產品，這些都是嘉義縣既優且鮮的「優鮮」產品。此外，他近期前往香港洽談及拓銷農產活動，吸引當地許多採購單位的青睞，相信香港居民都非常接受嘉義的農產品，期盼未來能夠穩定供應農特產品，與香港之間建立永恆的合作關係

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