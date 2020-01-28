蔡英文新港奉天宮揭匾發紅包　民眾排長龍：祈求來年福氣滿滿

▲蔡英文總統新港奉天宮揭匾。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

大年初三總統蔡英文來到新港奉天宮發紅包，現場民眾大排長龍，希望由蔡英文和縣長翁章梁手中拿到紅包，祈求來年福氣滿滿，好運一整年。而為向總統討紅包求吉利，嘉義鄉親擠爆奉天宮前廣場，長長的人龍綿延數百公尺，民眾大聲喊出「總統好」，場面有夠high。

▲蔡英文總統新港奉天宮發紅包。（圖／記者翁伊森翻攝）



總統蔡英文27日下午4點30分抵達奉天宮，在翁章梁、立委陳明文、奉天宮董事長何達煌、董監事和地方各級民代陪同下，手持清香參拜媽祖，並為開臺媽祖來台400年「騎島平安」活動的「馨護臺灣」匾額舉行揭牌，祈求國家風調雨順，四時無災，臺灣人民鼠年行大運，一路發發發。

▲民眾到奉天宮親領蔡英文總統發放紅包，現場人山人海。（圖／記者翁伊森翻攝）

民眾扶老攜幼親手從蔡總統手中拿到紅包，有人興奮不已，有的雙手比讚，有的高喊「謝謝總統」、「總統新年快樂」，還有許多行動不便的老勢大、坐輪椅的長輩和身障朋友也跟著隊伍前進領紅包，總統府準備的紅包半小時就發放一空，小英總統的魅力，讓新港小鎮沸騰了起來。

另外，縣長翁章梁大年初三也將走訪太保慧明社醒善堂、水牛厝玉皇宮、水上苦竹寺、水上璿宿上天宮、鹿草城隍廟、鹿草圓山宮和番路紫雲寺發紅包。

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