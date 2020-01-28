翁章梁初二發紅包不忘提政績　農業大縣將變工業大縣

▲翁縣長初二走訪宮廟 發紅包送福氣。（圖／記者翁伊森翻攝,下同）

初二是農曆年回娘家的好日子，嘉義縣長翁章梁馬不停蹄、持續走訪各鄉鎮市宮廟向鄉親拜年並發放「快樂鼠於您」紅包，帶給鄉親一整年滿滿的福氣。翁章梁也向大家說明上任一年來施政的成果，期盼民眾未來3年繼續支持施政規劃。

26日翁章梁大年初二起個大早，在立委陳明文、各級首長和民意代表陪同下，一路走訪朴子雙溪里石碼宮、六腳娘媽堂、新港溪北六興宮、民雄大士爺廟、大林安霞宮、梅山三元宮、梅山玉虛宮、竹崎真武廟、竹崎灣橋北極殿、中埔聖天宮，並一一向鄉親拜年。有不少民眾冒著外頭的風雨，踴躍前來領翁縣長的鼠年紅包、沾沾喜氣。

翁章梁表示，寺廟是大家心靈寄託的地方，過年返家時，長輩會帶小孩到廟裡拜拜，安太歲，點光明燈，祈求新的一年平安健康，也會到廟裡向神明說說這一年來心裡事。

除了向鄉親拜年發紅包，上任1年多的翁章梁也向鄉親報告，馬稠後產業園區後期面積約343.83公頃，預計將能提供300家廠商進駐，創造2萬個就業機會，他期盼嘉義縣未來的黃金十年裡將從原來的農業大縣逐漸轉變為工業大縣。

翁章梁指出，初三是發紅包活動的最後一天，會前往太保、水上、鹿草、番路、新港等地區9間廟發紅包，想要縣長紅包的朋友們請把握機會拿到「快樂鼠於您」紅包。