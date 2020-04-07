「無感染症況者怎發現」　鍾南山：雙重檢測降低感染風檢

▲大陸重要口岸進行強力普篩，找出無感染症況者 。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

「無症狀感染者」是否有高度傳染性?成為許多人心中疑問。近日，大陸抗疫專家鐘南山安徽電視台《法治時空》專訪時表示，「按潛伏時期的時間，無症狀變成有症狀，一般也是0到14天。」14天後檢測攜帶病毒者占的比例變得更小。

鐘南山指出，無症狀感染患者，是指無發燒、咳嗽、咽痛等自我感知的臨床症狀，也沒有可識別症狀，但是病原學監測卻是陽性的患者，有兩類人值得關注，密切接觸者，以及從重點疫區回來的人。

▲大陸抗疫專家鐘南山指出，潛伏14天以上檢測攜帶病毒者占的比例是很小的 。（圖／財新網）

依照大陸現況，鍾南山說，不能說現在有非常多的無症狀感染者，有明確的傳染性，已經得到了證實，否有很高的傳染性，尚未有證據來說明。按潛伏時期的時間，無症狀變成有症狀，一般也是0到14天。

鐘南山表示，「在調查裡，潛伏14天以上檢測攜帶病毒者占的比例是很小的，1000多例裡只有13例，24天以上的11000多例只有1例。」因此，只要對上述兩類人群做雙重檢測，14天的隔離期中，除了核酸檢測，隔離到第7天，還要做一些抗體檢測，證實是否感染，更可以有效發現無感染症況者，降低傳播風險。