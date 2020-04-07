抓隱瞞者「祭出8項手段」　列海關失信黑名單...郵件行李全清查

▲北京首都國際機場嚴查入境旅客。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院聯防聯控機制6日發布最新消息，將使出最嚴厲手段，嚴抓謊報者。針對入境的大陸籍旅客，只要隱瞞發病症狀，都將列入海關黑名單，最高罰3萬元人民幣，情節嚴重的人員將移送司法機關，追究刑事責任。

根據大陸媒體新京報指出，近日，部分大陸籍旅客入境謊報自身病情，造成防疫漏洞。大陸海關總署衛生檢疫司副司長宋悅謙強調，違反者除了嚴格依法執行，還得面臨八項嚴格檢查。」

▲嚴抓入境隱瞞病狀旅客，大陸海關祭出八項非常手段。（圖／路透社）

宋悅謙進一步解釋，違反旅客將列入海關失信旅客黑名單，對行李進行百分之百人工徹查，同行人員行李一併嚴查，進出境郵件快件百分之百開箱徹查，對於企業法定代表人等管理人員，作為海關認定企業信用狀況參考依據。此外，還將依託各地海關聯防聯控機制，將違法資訊發佈到地方信用資訊平台，採取聯合懲戒措施。

▲防堵境外輸入，針對大陸籍違反者將列入大陸海關黑名單 。（圖／路透社）

大陸海關總署發佈打擊隱瞞8項措施，以下：

1 將被處罰人員列入海關失信旅客黑名單，在進出境環節對其行李進行100%開箱人工徹查，有同行人員的，對同行人員的行李一併予以嚴查。

2 對被處罰人員的進出境郵件、快件進行100%開箱人工徹查。

3 被處罰人員屬於海關實施信用管理企業的法定代表人、主要負責人、財務負責人、關務負責人等管理人員的，被處罰人員的違法行為將作為海關認定企業信用狀況的參考依據。

4 被處罰交通工具的所有人或經營人屬於海關實施信用管理企業的，被處罰交通工具的違法行為將作為海關認定企業信用狀況的參考依據。

5 被處罰人員屬於公務員、法律法規授權管理公共事務組織中從事公務的人員，以及國有企業管理人員等，將通報其所在單位或相關主管部門依法依紀處理。

6 被處罰人員屬於海關監管企業的工作人員，如進出境檢疫處理單位、出口食品生產企業、進出口商品檢驗鑒定機構等，對這些單位將採取提高抽查比例、加嚴檢疫監督等更為嚴格的管理措施。

7 海關將加大對被處罰人員違法情事的曝光力度，除在海關總署官方網站和地方信用網站公開被處罰人員相關資訊外，還將通過各種媒體將案件資訊公之於眾，使違法者無處遁形。

8 各地海關將會依託地方聯防聯控機制，將被處罰人員的違法資訊歸集到地方信用資訊共用平台，由地方相關部門依法採取聯合懲戒措施。