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怎分辨是「無症狀感染者」　陸專家：注意早期沉默型輕狀

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▲▼陝西、貴州發現各一例境外輸入案例。（圖／翻攝　人民網、百度）

▲大陸武漢將8日即將解封，無感染症狀者是最大隱憂。（圖／翻攝　人民網）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢將8日即將解封，依然暗藏隱憂。武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯教授表示，武漢無症狀感染者占0.15%到0.3%左右，換算人口，大約有1到2萬的未知「無症狀感染者」，將成為開城後最大挑戰。

根據大陸封面新聞指出，中國科學院院士、新型冠狀病毒聯防聯控工作機制科研攻關專家組專家王福生表示，「目前無症狀感染者所占比例較小，毒力也較弱，不會導致疫情二次暴發。」還是要密切注意。

▲▼陝西、貴州發現各一例境外輸入案例。（圖／翻攝　人民網、百度）

▲有些無症狀感染者最大困難，無明顯病症可判斷。（圖／翻攝　人民網、百度）

該報導表示，少數無症狀感染者發病前最大困擾，「根本無法確定自己有沒有病？」依照病理解剖來講，感染早期屬沉默型輕狀，無相關臨床症狀可比判斷，像是發熱、咳嗽、咽痛等，但呼吸道等標本核酸檢測或抗體檢測呈陽性者。

日前，全球新冠肺炎遺體解剖第一人，華中科技大學法醫系教授劉良也分析，從目前解剖案例來看，新冠肺炎跟普通肺炎和感冒完全不一樣，感冒或普通肺炎，病毒一般從上呼吸道下去，會引起咳嗽、咽痛、咳痰，新冠肺炎完全是反著來。

▲大陸16日完成兩例新冠肺炎大體的病理解剖。（圖／翻攝 我們《解急呼叫》）

▲全球新冠肺炎遺體解剖第一人，華中科技大學法醫系教授劉良。（圖／翻攝 我們《解急呼叫》）

劉良進一步解釋，新冠肺炎患者不流清鼻涕，也沒有打噴嚏，因為上呼吸道沒有刺激，咳嗽也就是乾咳，沒有痰。「發燒也不像感冒發燒，不會伴隨著馬上出來，等他發燒的時候，病變已經開始好多天了。」通常，感染早期屬於沉默型輕狀，很多人在發燒之前偶爾有一點乾咳，有一點胸悶，最大的症狀是疲勞乏力，偶爾會有肌肉疼痛、腹瀉。沉默型的時候，就有了傳染性，發展到第二期的時候，肺的代償性已經不行了，馬上出現缺氧，然後快速往重型、危重型發展。

要如何找出關鍵的無症狀感染者？防疫專家表示，大規模病毒普篩，是直接有效的對策，可以找出隱形傳播者。美國范德比大學醫學院教授、CDC長期顧問夏夫納（William Schaffner）也發出預警，無症狀和輕微症狀者，將是傳播病毒的主力，「要嚴防社區傳播會因此發生。」

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