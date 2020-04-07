廣州境外輸入多非裔 非法移民「藏二次感染隱憂」

▲大陸從寬處理非裔人士入境，可能成為廣州防疫破口。（非當事人，圖／翻攝微博 唐蜜蜜桃花）

記者任以芳／綜合報導

大陸稍微控管新冠肺炎（COVID-19）疫情，廣州可能成為防疫新破口。近日，非洲境外輸入案例增多，加上非裔聚集區有餐廳、商店被迫暫停營業，引發當地網民恐慌，網路上甚至開始有對於非裔人士不利謠言和指責。

日前，廣東省衛生健康委公布最新疫情風險分級名單，儘管全省無「高風險」地區。值得注意的是，有4個區縣疫情風險等級由「低風險」調整到「中風險」地區，包括廣州市越秀區、白雲區，深圳市寶安區，揭陽市惠來縣。

▲廣州發生多起非裔人士入境確診案例，越秀區升為中風險區。（圖／翻攝微博 不吃魚的貓）

其中，升級為「中風險」的越秀區備受關注，近日入境人員中檢測出5例確診病例，都是奈及利亞籍，正好經常出現在越秀區礦泉街，加上附近三元里也是非洲商人或非法移民大本營，已經形成小非洲圈，可能成為疫情二次感染的導火線。

自從疫情爆發後，大陸後期嚴格實行管控境外輸入，對於非洲來的人員從寬處理，不用實行隔離，反而成為隱憂漏洞。加上非裔人士不配合檢疫，攻擊護士的負面新聞，以及非法非裔人士長期以來引發社會問題，引起大陸民眾強烈反彈，微博網友還用「三非人員」形容非法滯留的非裔人士。

▲大陸從寬處理非裔人士入境廣州，引發網友論戰。（圖／翻攝 微博）

網路負面言論指出，「非裔人士部分看診費用，不該是政府負擔。」、「政府應該早點控管非法滯留的非裔人士。」近日還瘋傳一篇文章標題是「廣州黑人暴雷！兩個孩子被傳染，六大謎團待揭開。」，以及「廣州有30萬非洲人」的討論。對此，廣州市委宣傳部副部長朱小燚表示，相關不實報導，這些全部是謠言。

但根據新浪資訊日前報導，大陸中山大學城市規劃專業的教授李志剛曾估計，廣州有15到20萬非裔人員，占了廣州人口的1.5%左右。目前，廣州政府對外表示一切都在可控範圍，這場疫情有如照妖鏡，凸顯出廣州非法非裔人員長期存在的安全問題。