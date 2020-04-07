非洲境外輸入成「廣州疫情炸彈」　非裔聚集地「傳出封村」

▲大陸廣州非裔人士聚集地，瑤台村疑似出現封村，小吃店商店關閉。（圖／翻攝微博 藍少BTC）

記者任以芳／綜合報導

大陸嚴防境外輸入，卻忽略來自非洲入境的旅客。根據大陸官媒人民日報指出，截至目前，廣州一帶從奈及利亞已經輸入9個案例，當地官方宣稱，全面掌控疫情發展。但微博卻出現100多萬相關討論，內容直指非裔人士聚集的大本營，廣州三元里疑似封村，外界也憂心是否造成二次大規模感染。

▲陸網友瑤台村附近社區封閉。（圖／翻攝 微博 藍少BTC）

廣州市政府新聞辦7日發布最新消息，衛健委副主任歐陽資文表示，對廣州市所有的入境人員全面排查期間，越秀區礦泉街入境人員中檢測出5例確診病例，都是奈及利亞籍，已經送醫隔離治療。其中5例確診病例中有4人短時間多次在越秀區礦泉街美妙美食店用餐，相關單位也針對密切接觸者追蹤。

早在消息發布之前，大陸微博開始瘋狂討論，廣州部分地區可能淪陷，原因是非裔人士疑似出現感染情況。還有網友直擊，廣州越秀區礦泉街瑤台村從4日到18日，街邊小吃店全部關閉，社區外面還有紅色隔離圍欄，有網友留言，「家人已經通知暫時不要回來，有點危險。」

▲大陸廣州越秀區官方發聲明，不存在封村情況。（圖／翻攝 微博 廣州越秀區防疫官網）

大陸網上甚至傳出，瑤台村附近的三元里也緊急封路，為這裡也是非裔人士聚集地，有網友留言，「外傳附近要建造方艙醫院。」廣州官方立刻澄清，「只是針對疫情風險控管，不存在封村情況。」

▲上個月，廣州護士被確診非裔患者攻擊撕咬。（圖／翻攝 南方都市報）

回顧疫情期間，廣州已發生多起非裔人士防疫脫序行為。根據大陸央視消息指出，上個月22日一名非籍男子拒絕到酒店隔離觀察，竟然自行脫逃，被警方及時發現。廣州第八人民醫院嘉禾院區住院部一樓隔離病區，一名47歲奈及利亞籍男子入境發現確診，送醫院隔離治療，拒絕抽血，竟然動手毆打護士，還咬傷對方臉頰。

目前，居住在廣州的非裔人士主要集聚在小北路、站西路、三元里等區，多為非洲商人或非法移民，主要從事服裝、鞋帽、皮具及小商品批發市場買賣。根據當地官方資料顯示，截至2017年4月25日，廣州非裔合法人員大約有14,960人，外界推測，如果加上非法滯留人數可能更多，由於身分難以掌握，可能成為廣州疫情不定時炸彈。