iPhone上市14年！「經典鍵盤超威」老果粉才懂　網推爆：用過回不去

▲iPhone已上市14年！（圖／記者邱倢芯攝）

網搜小組／劉維榛報導

外傳iPhone SE（2020）將在5月上市，超甜價僅1.2萬元新台幣！不過從2007年iPhone上市至今，不少資深果粉都堅持一件事，就是使用動態鍵盤，「老蘋果才懂」，若換成電腦版鍵盤打字，反而根本不會用！

一名男網友透過臉書《爆廢公社》尋找同好，笑稱「有人跟我一樣喜歡用蘋果原廠的打字模式嗎？」畫面可見，是iPhone獨有的動態調整鍵盤，注音母韻母拆成2頁，相比電腦排列緊密鍵盤，介面比較寬大好按。

原PO自從用了動態鍵盤，再也回不去了，自嘲「真心覺得這個打字速度比電腦鍵盤還快，按鍵比較寬大也比較不會按錯或按到旁邊！」

▲「經典鍵盤超威」老果粉才懂！（示意圖／記者劉維榛攝）



文章一貼出後，釣出資深果粉刷讚簽到，「這只有老司機才懂，iPhone4路過」、「+1，老蘋果才懂」、「真的這種超好用，從拿蘋果到現在一直都用這種，現在還可以直接盲打」、「我也只會用這個，標準鍵盤我打超慢」、「還可以選左右手打字的選項」、「我也是！大家都說我很怪，終於有同好了」、「朋友拿到我手機都不會打字了，哈哈哈」、「+1，我朋友說是老人鍵盤」、「老蘋果大概都用這個，因爲那時候也只能用這個哈哈哈哈哈」。

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