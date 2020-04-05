手遊卡關！室友惡作劇「物理破台」　iPhone炸裂下場神逆轉...網全推爆

▲大學生愚人節出門吃午餐，回宿舍發現手機變這樣。（圖／翻攝Dcard）

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記者黃君瀚／綜合報導

近日新冠肺炎疫情擴散，許多大學生改成線上學習，待在室內時間拉長，玩遊戲成了不少人紓壓的管道。就有網友分享日前發生的「愚人節玩笑」，起因是室友看他整天打手遊，決定以此為出發點來個大驚喜，卻意外弄壞了iPhone手機，好在最後完美收場。

男大生4日中午在Dcard貼文，提到近期沉迷玩手遊，前幾天是愚人節，他中午外出吃飯時忘了帶手機出門，餐後回宿舍卻是遍尋不著，接著，幾位室友面有難色的出場，手上拿著的正是陪伴他多年的iPhone，機身上有大片裂痕，「欸......那個不好意思啦，我們把你的手機射破了！」

▲原來是幾位室友的「惡作劇」。（圖／翻攝Dcard）

他瞬間理智線斷裂，飆了句髒話，開啟一段讓人好氣又好笑的對話。

男大生﹕三小拉！X！

室友：唉呦，不要生氣啦，搞不好現在你的手機已經有替身能力了阿！

男大生：哇X咧！還敢開玩笑阿！我手機爆了欸！到底為什麼會把我的手機射穿？

「對不起」，幾位室友看他真的氣炸了，趕緊認真道歉，表示是看到他近期沉迷玩射箭手遊，決定以此為哏，趁愚人節開個玩笑。原本是買一支同款模型機，再用弓箭射穿製造一場騙局，沒想到中午執行任務時，手忙腳亂下搞錯了，箭就這麼射到他的iPhone上，「我們會再賠一隻（支）的，不好意思。」

▲室友精心致敬了射箭橋段，沒想到意外「破台」（物理）。（圖／翻攝Dcard）

男大生聽到這裡也無力再生氣或吐槽了，只覺得一切都很荒謬，「我的手機就這樣去了？弓箭傳說都還沒破台，手機就先被弓箭射破了？」而在文章最後，劇情峰迴路轉，他的語氣180度大轉變，「你問我為什麼現在才發文？因為我他媽現在才拿到新手機！在室友的贊助下換到了一台iPhone 11 Pro，算他們夠誠意！」

故事貼出後，網友幾乎都表示很羨慕，也想要這種室友，「所以你根本就在炫耀你的愛縫11pro」、「麻煩室友下次射準一點，射我的」、「還缺室友嗎」、「弓箭表示：你破不了我，但我破得了你」、「現賺3萬太爽了吧」。

編按：「（物理）」是網路流行的詞語後綴，指純粹通過暴力達成結果的情況。

▼最後靠著室友們的贊助，男大生換了支iPhone 11 Pro。（圖／翻攝Dcard）