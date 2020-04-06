除蘋果官網、陸電商爆平價iPhone蹤跡！推測4月中亮相、5月1日發貨

▲iPhone 9的真實名稱可能就叫iPhone SE 2020，陸網間接證實於4月中開放預購、5月1日出貨。（圖／取自Twitter）

特約記者洪聖壹／綜合報導

日前9to5mac引述讀者消息指稱平價iPhone，名稱不是iPhone 9，應該是iPhone SE，如果依照年代來看，正式名稱為iPhone SE(2020)，並且預計將於台灣時間4月4日開放預購，後續證實是空穴來風。不過關於該款新機的傳聞卻是屢增不減，各界消息傳聞該款新機預計4月中旬開放預購，稍早從中國大陸京東商城廠商上架的盲測頁面來看，間接證實新機預計4月中亮相，推測擬於5月1日發貨。

日前來自向來爆料精準的9to5Mac的獨家報導指出，Apple公司新款平價iPhone最快在美國時間4月3日開放預購，事實上，台灣時間4月4日已經讓期待該款手機的人們撲了個空，甚至對於該款手機的真實性表示存疑。

對此，9to5mac、Macrumors相繼發文整理相關訊息；更早之前，美國商城bestbuy也出現該款手機的保護殼、證實新機的真實性，不過從圖片來看，該款手機以尺寸搭配手機命名為4.7吋iPhone，維持了最早傳出的消息。

不過後續有多項消息指出，新機的真實名稱可能為iPhone SE(2020)，跟Apple通路關係相當好的Belkin上架了名為4.7吋iPhone SE的螢幕保護貼，近一步證實該款手機的真實性。

而就在昨天（4月5日）晚間，中國大陸的電商-京東商城也出現手機盲測鏈接，不過這次這個網頁並非蘋果官方，但也再次間接證實新機將至。從鏈接來看，該款手機預計將於4月中旬亮相，大陸媒體推測，該款手機可能出貨的時間為5月1日。

綜合先前消息，該款手機將被命名為iPhone SE(2020)的可能性最高，並且預計會有4.7吋跟5.5吋兩種版本，正面外觀設計跟iPhone 8、iPhone 8 Plus極為相似，預計會被加入Touch ID指紋辨識，而且採用的是iPhone 11系列同等級的A13處理器，跟iPhone 11差別在於鏡頭拍攝能力，因為傳聞該款手機可能維持單鏡頭配置，而且厚度比iPhone 8還要厚（7.8mm）。

▲入門款iPhone外觀激似iPhone 8、iPhone 8 Plus，售價399美元（約台幣1.2萬元）起。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

除了先前曝光的銀白色版本，這次還將推出一款黑色、跟紅色版本(或許就是Product RED)，配件方面將會同步推出五款手機保護殼，包括黑色矽膠、白色矽膠、紅色皮革、黑色皮革，以及午夜藍皮革保護殼。

在儲存空間、顏色與周邊配件方面，預計推出64GB、128GB跟256GB三種版本，而且用上了3GB RAM，售價399美元起（約台幣1.2萬元），128GB版本售價可能落在450～499美元之間。

綜合工商各界消息來看，Apple公司確實是打算今年初推出平價款 iPhone，不過上市時間從最早的3月中旬，延遲到4月，或許這款iPhone SE 2020預計在下週發表，出貨時間延滯的原因或許跟最初來自中國武漢的新冠（COVID-19）疫情有關，而受到全球疫情的影響，Apple公司已經取消春季發表會，現在傳出這款新機預計4月中旬線上發表、並同步開放預購，時間點最可能落在4月15日，也就是下週三，不論真實性如何，只能說：「姑且再信一次吧！」