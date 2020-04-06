家中挖出「60箱N95」！暖男豪爽捐醫護　3千人淚讚翻

▲男網友在家裡找到大量N95口罩 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎爆發以來，口罩成了珍貴的防疫物資，不少人在家中挖到多年前的口罩，都如獲至寶一般，成了其他人眼中的「富豪」。一名男網友近日就在家中翻出大量的N95口罩，二話不說就先聯繫醫院捐了一半出去，剩下的打算分送給需要的網友。貼文一出，千人紛紛讚翻致謝。



「有需要的底下留言，我先從上班族和學生開始送。」一名男網友在臉書「爆廢公社」發文，他表示自己突然在家中挖出整箱的N95口罩，仔細深入翻找後，發現總共竟然有60箱之多，由於他用不了這麼多，決定PO文分送給需要的人。

原PO表示，之所以會有這些口罩，是因為之前做生意時下游廠商跳票，才會拿這些口罩來抵押，沒想到如今竟然成為大家眼中的搶手貨。他表示，目前已經有請公司會計聯繫醫院，並且捐出了一半的口罩，醫院也回應他們有正常管道可以取得，是夠用的，因此他才決定把部分口罩捐出，送給有需要的人，「生活大不易，我能盡量幫。」

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▲網友們認為醫護比較適合使用N95口罩，建議原PO全數捐給第一線人員。（示意圖／記者李宜秦攝）

貼文一出，網友們紛紛留言「只推不排」，表示N95一般民眾戴不住，建議還是全數分給第一線的醫護人員，「這個厲害了」、「請捐給醫護吧，感謝你的愛心」、「可以捐給羅東聖母醫院神父」、「推推，我不需要，先給醫療人員」。

留言之中也有一名網友自稱是海鮮廠商，表明若原PO事後可以提供捐贈口罩證明，他願意免費贈送一批海鮮報答。

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