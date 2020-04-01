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清明連假天氣差！週末全台都有雨　北、東「4月上旬陰雨天多」

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▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲清明連假天氣不穩定。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將至，受到鋒面通過影響，今日中部以北有短暫陣雨。中央氣象局表示，未來一週受到東北季風與華南雲雨系影響，預計到下週三都有雨，其中週末的雨區較大，全台都會有雨，北部、東半部在4月中以前，晴天的日子恐怕較少。

氣象局表示，今日清晨鋒面通過，挾帶較多水氣，中部以北地區有短暫陣雨，東半部地區及南部山區也有局部雨，隨著鋒面逐漸遠離，降雨區域會縮小至迎風面的桃園以北及東半部地區。今日北部、宜花低溫約16到18度，其他地區則約19到20度。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員李孟軒表示，未來一週天氣不穩定，清明連假受到東北季風與華南雲雨系影響，週四中部以北、東半部整日都有局部短暫雨，北部高溫約20到22度、東部23到24度、中南部28到29度，週五東北季風減弱，北部高溫回升至23到24度、中南部約26到30度，且下雨區域減少，僅剩北部、東半部有雨。

▲▼4月上旬北東天氣不穩。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲4月上旬北東天氣不穩。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

李孟軒表示，此波東北季風對氣溫影響不大，未來一週北部低溫約16到18度、中南部約19到21度。週六開始東北季風再增強，降雨範圍增大，全台都會有雨。

李孟軒指出，東北季風與華南雲雨系持續影響到下週二，全台天氣都不穩定，有降雨機率，下週三則為迎風面的北部、東半部有雨，中南部轉晴。他表示，預計要到下週四之後，才有機會變回全台晴朗的好天氣。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，全台各地在4月上旬，雲量會偏多，也就是放晴的次數會變得比較少，台灣常有多雲陰天或有雨的天氣。目前只能知道的是，北部東部至少到四月中以前，容易有雨，但也容易有降雨空檔，也就是有時陰天有時下雨的天氣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中部南部的清明連假，大致上是晴朗，但是雲量偏多，要注意連假之後可能轉陰有雨。

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