財運爆棚！生肖「蛇」財從天降、生肖「豬」受財神眷顧

▲財運來時擋都擋不住。（示意圖／CFP視覺中國）

生活中心／綜合報導

大樂透、刮刮樂、威力彩總是槓龜，為什麼財神爺都看不到我？科技紫微網整理出「財運爆棚」TOP4生肖，快來看看到底哪些人這麼好運！

生肖「蛇」

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嗅覺靈敏、第六感極強的生肖蛇，常常有意外之財從天而降，特別容易發生在出門在外的時候，離家越遠越容易遇見好財運。不過，你常常會接不住這類突如其來的財運，主要原因是猶豫不決，會眼睜睜看著機會流失，與財神擦肩而過。因此，一旦預感到了財神降臨，就要敢於主動把握，穩穩接住，不要錯過。

生肖「虎」



敢於競爭、不怕冒險的生肖虎，每當你很努力、拼命賺錢時，不見得能賺到，反而往往是有所取捨，放下執念時，財運就會在不知不覺中降臨。所以請不要為了賺錢而賺錢，用力過猛反而難得財神眷顧，求而不得。相反的，當你取財有道，冷靜理性應對商機時，則容易被好運砸中，獲得豐厚的意外之財。

生肖「豬」

生肖豬的人樂觀知足，不刻意追求錢財，能把握住生活中的小確幸。也正是因為有著這樣良好、正向的心態，讓你常常得財神眷顧。這種幸運是屬於懶人、傻人有福的類型，像是不與人爭、不斤斤計較，心寬，這些特質能夠會讓你在無意中與好財運相遇，得財不費力。

生肖「兔」



生肖兔有語言方面的天賦，善辯、口才佳，往往能動口生財。不僅如此，你還常有「無心插柳柳成蔭」的好財運，在不聲不響中意外得財的機率很高唷。不過，有時候面對突如其來的財運，你會因為不知所措，而在慌亂與不安中錯過得財機會。好財運降臨時莫怕，也不用不好意思。機運稍縱即逝，須及時把握。