抗疫歌掀戰！胡錫進：估計蔡依林也「咯噔一下」　綠營勿鑽牛角尖

記者蔡儀潔／綜合報導

蔡依林和陳奕迅為了新冠肺炎演唱英文公益歌曲《Fight as One》，向全球醫護致敬，不過由於MV畫面中，出現外國小孩舉著「感謝China」的標語片段，在網路上掀起熱議。大陸官媒《環球時報》總編胡錫進7日PO文，稱這是「台獨」勢力在心理上蠅營狗苟的一種表現，呼籲綠營不要鑽政治牛角尖。

▲《Fight as One》是由雲南廣播電視台及兩岸三地製作團隊，與2位歌手共同雲錄製完成的。（圖／翻攝自YouTube／universalmusichk）

「說實話，中國大陸公眾說起團結抗疫，極少會有人聯想到海峽兩岸之間的糾葛」，胡錫進指出，這次雲南這次攜手陳奕迅和蔡依林，顯然是想用流量明星的參與來提升這個MV的人氣，與這首歌同旋律的中文版《山河無恙在我胸》，演唱者是蔡徐坤和佟麗婭是同樣的思路，相信策劃這首歌的人肯定腦子裡不會有「踩台灣」的念頭。

胡錫進認為，台灣綠營勢力看這個MV，馬上的反應是台灣在哪兒？台灣是否被矮化了？這樣的視野和格局太拿不出手了，即使他們有酸味，完全可以建議專拍一個呼喚兩岸團結抗疫的MV，也不至於對蔡依林參唱的這個MV如此耿耿於懷。

▲蔡依林PO文。（圖／翻攝自Facebook／蔡依林）

「勸台灣綠營的那些人，讓自己的內心敞亮一些」，胡錫進說，大陸這邊做事挺單純的，做什麼就是做什麼，不搞埋雷使絆的那一套；讓綠營的人這麼一揪辮子，估計蔡依林心裡也咯噔一下，不過沒關係，這首MV拿到世界上哪個地方去放，人們都會喜歡的，因為它表達的是人類共同情感，傳遞的是相互支持的善意，人們沒理由不喜歡它。

胡錫進最後表示，台灣綠營的那些反對者應該為自己與世界公眾認識上的南轅北轍而感到羞愧，他們要試著讓自己跳出待得太久了的政治牛角尖，開拓自己的視野和心胸，他們需要跟上這個世界的節奏。