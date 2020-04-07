影／陸男工廠「口罩擦鞋」燦笑炫耀：有錢任性！　網友炮轟：沒腦

▲陸男用口罩擦鞋。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球肆虐，醫療用品都相當缺乏，口罩更是一個難求。近來網路流傳一部影片，一名男子竟拿口罩擦鞋，還笑著炫耀自己「有錢任性」。不但美國司法部長巴爾（William Barr）也轉發砲轟，連大陸官媒也批評，男子的行為挑戰公共底線，一定要查到底。

影片中可見，一名男子戴著帽子、口罩戴在下巴，沒有穿戴防塵設備，坐在疑似工廠的地方，背後全部是機械，腳下有成堆藍色口罩原料。而他手上隨便抓著一疊原料，就開始擦鞋，左邊擦完換右邊，對著鏡頭露出燦笑，一副甩帥模樣。

大陸網友留言表示，「有時候不得不承認，部分國人很蠢」、「推特上很多人發這個視頻並附文說中國的口罩是這樣生產出來的」、「就算是邊角料…口罩也不是用來擦鞋的」、「要找出這人是誰」。

還有人留言指出，「這他X是試機，可惜外國網友沒腦子」、「口罩拿來擦鞋也不给米國（美國）」、「沒事，賣到美國就好了」，下面許多網友大罵，「和那個口罩擦鞋的人有甚麼區別」、「真邪惡，說這話會受天譴的」。

人民日報評論指出，有人說男子使用的是廢棄材料，但是這樣也無法讓人接受，在生產工廠內，無論用什麼擦鞋，都是在挑戰公共底線、挑釁公眾良知、觸碰防疫的敏感神經，絕不允許。

除此之外，人民日報也質疑工廠的管理。，「這樣一名沒有穿工作制服的男子是怎麼進入生產車間的？這名男子是怎麼『任性』地接觸到成堆口罩的？事發企業是否有生產口罩的資質、是否有嚴格的生產管理制度？」

最後也要求，涉事人員公開對於這場「鬧劇」道歉，相關企業說明情況、嚴格調查，涉事人員及單位應依法嚴懲，並對生產企業來一次嚴格的摸排和監管。口罩是用來隔絕病毒的，絕對不能藏污納垢，更不能讓這種「無德病毒」繼續肆虐。